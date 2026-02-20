Top.Mail.Ru
Гави вернулся к тренировкам с «Барселоной»

сегодня, 16:43

Полузащитник «Барселоны» Гави возобновил командные занятия после длительной травмы.

21-летний игрок скоро сможет выйти на поле, сообщает Mundo Deportivo.

Гави получил травму в конце августа и с тех пор не играл.

sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:15
Приветствую Иван! Таки да! Он осторожен)))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:47
у него карьера - сорок матчей за сезон, потом 5 матчей за сезон, 50 матчей, два матча. играет сезон через сезон. я далек от Барселоны, кресты что ли рвет через год или что с ним?
jrjwvad2b2d9
jrjwvad2b2d9
сегодня в 19:37
Думаю что он очень пригодиться в ближайших матчах... только не усугубить травму.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:29
Здоровья и хорошей игры !!
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:17
Доброго Здоровья, Володя!
Наш Захарян чётко следует твоему совету. :))
112910415
112910415
сегодня в 18:44
и это радует
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:11
Это хорошо для Барсы но торопиться не надо
shur
shur
сегодня в 17:37
...маленький, юркий,цепкий, добротный винтик в механизме "Барсы", посмотрим,последим...!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 17:33
Ждем этого бойца!
Гость
