Гави вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Гави возобновил командные занятия после длительной травмы.
21-летний игрок скоро сможет выйти на поле, сообщает Mundo Deportivo.
Гави получил травму в конце августа и с тех пор не играл.
Наш Захарян чётко следует твоему совету. :))
