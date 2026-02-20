Участие защитника «Реала» Хёйсена в ответной игре с «Бенфикой» под вопросом
Центрбек «Реала» получил мышечную травму правой ноги. На восстановление игроку сборной Испании понадобится 5-7 дней.
Хёйсен точно пропустит ближайший матч Примеры против «Осасуны» (21 февраля), но постарается быть в строю к ответной игре плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (25 февраля).
Теперь каждый матч как финал, все бьются не щадя никого. И травмы станут больше. Будет обидно, если лучшие игроки пропустят ЧМ..
