Участие защитника «Реала» Хёйсена в ответной игре с «Бенфикой» под вопросом

вчера, 23:09

Центрбек «Реала» Дин Хёйсен получил мышечную травму правой ноги. На восстановление игроку сборной Испании понадобится 5-7 дней.

Хёйсен точно пропустит ближайший матч Примеры против «Осасуны» (21 февраля), но постарается быть в строю к ответной игре плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (25 февраля).

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:00
Реал дома обязан обыгрывать Бенфику в любом составе...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:31
Надо спокойно лечится коли такое произошло
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:12
Здоровья.
Теперь каждый матч как финал, все бьются не щадя никого. И травмы станут больше. Будет обидно, если лучшие игроки пропустят ЧМ..
