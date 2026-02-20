Top.Mail.Ru
Арбелоа назвал неприемлемой критику Моуриньо в адрес Винисиуса

вчера, 23:14
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо, который раскритиковал игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора за провокационное празднование гола в недавнем матче команд в плей-офф Лиги чемпионов.

Бразилец получил за свое поведение желтую карточку. Также после этого он якобы услышал расистское оскорбление от игрока «Бенфики».

Арбелоа сказал:

Вини забил потрясающий гол и отпраздновал так, как это делали многие раньше. И подобное празднование (танец у углового флага — прим.) использовали футболисты с разным цветом кожи. Никогда нельзя обвинять в чем-либо жертву. Это неприемлемо.

ABir
ABir
сегодня в 02:30
Конечно Арбелоа должен, как тренер на публике быть всецело на стороне своих игроков, но в раздевалке, когда страсти улягутся, попросить Вини вести себя скромнее.
Hamman
Hamman ответ shur (раскрыть)
сегодня в 02:25
Ну гетры рвут чтобы меньше сдавливало икроножные мышцы, соответственно улучшается кровоснабжение и менее подвержены судорогам. Кожа тоже лучше дышит через эту искуственно созданную вентиляцию и меньше потеет, а это комфорт!
Так-что это не пижонство, а банальное желание комфорта.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:12
Моуриньо не любит, когда говорят после него... Сейчас он скажет что-то в ответ и получит наказание.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:57
кто где какие провокации видит. это какое -то недоразумение чесслово. запретите вообще тогда празднования. нафиг они не надо если честно. вот например в матче Феребахче-НотингемФорест после второго гола лесников забивший сложил ладонь револьверчиком и выстрелил себе в висок и рухнул на газон. я считаю что тем самым он продемонстрировал как рухнула Османская Империя под давлением в том числе и Великобритании. считаю это неуместным надо оштрафовать всех кто это видел.
кидать людям в голову предметы намеренно нормально, а негритянские пляски так обидно что аж 30к горит. или он все-таки от голов красивых в свои ворота горит и от беспомощности своей команды ?? так в своих кидайте
y-ago
y-ago
сегодня в 00:45, ред.
Поддерживаю Арбелоа на сто процентов.
Как наставник — правильно расставил акценты: эмоции — это часть футбола. Если Винисиус Жуниор забивает красивейший гол в плей-офф Лиги чемпионов, он имеет полное право праздновать его так, как чувствует — пока это не оскорбляет соперника. Если кто-то переходит грань — отвечать должен нарушитель, а не тот, кто просто радуется голу.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:27
Не удивлюсь что Арбелоа не хочет это говорить! Но надо
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 00:00
«Жертва»…
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:56
Приветище, Санёк!!!
Меня тоже это бесит. Сначала, думал, что это в пылу борьбы рвётся, а оказывается- это фасон такой безобразный. Как когдато, модно было порванные джинсы на коленях носить, так сейчас- дырки на гамашах. Одно слово- буржуины недоделанные. А помнишь, как на ЧМ в Азии, подмышками дырки придумали на футболках, чтобы не потели?))) Еще один маразм от капиталистов...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:51
Видимо, да. Не думали, что Вини такой впечатлительный...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48, ред.
...Привет Минхерц! Но мы то знаем какое самое лучшее наказание
от особо ярких проявлений ! Матч с запретом на болельщиков! И всё!
Хочешь пляши, хочешь футболку снимай на показ своего тела, ори,
ругайся,а в ответ тишина и покой, который бесит игроков до смерти! И знаешь
ещё Витя, меня стало бесить сознательно рваные сзади гетры,как у плечевых на трассе, а щё пародие на щетки спереди, а потом на травмы жалуются,пижоны!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Видимо на Вини повлияла "радушная" встреча автобуса Реала фанатами Бенфики перед матчем)...в общем это он в состоянии аффекта)...а посему оправдан)...
Capral
Capral
вчера в 23:37
Ну, в этом вопросе можно поспорить, потому что, то, что можно одним- нельзя другим, чтобы не спровоцировать конфликт. Окажись, на месте Вини, кто нибудь другой, и возможно, всё прошло бы без осложнений... Но произошло то, что произошло. В Мадриде, бразилец может чувствовать себя более свободным и праздновать голы в своей традиционной манере, а вот в гостях, эмоции лучше контролировать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:18
Вместо Жк надо было ему приз дать))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:16
"...использовали футболисты с разным цветом кожи."
---------
Зачем он на этом акцент делает??
Гость
