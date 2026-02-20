Арбелоа назвал неприемлемой критику Моуриньо в адрес Винисиуса

Наставник «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо, который раскритиковал игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора за провокационное празднование гола в недавнем матче команд в плей-офф Лиги чемпионов.
Бразилец получил за свое поведение желтую карточку. Также после этого он якобы услышал расистское оскорбление от игрока «Бенфики».
Арбелоа сказал:
Вини забил потрясающий гол и отпраздновал так, как это делали многие раньше. И подобное празднование (танец у углового флага — прим.) использовали футболисты с разным цветом кожи. Никогда нельзя обвинять в чем-либо жертву. Это неприемлемо.
Как наставник — правильно расставил акценты: эмоции — это часть футбола. Если Винисиус Жуниор забивает красивейший гол в плей-офф Лиги чемпионов, он имеет полное право праздновать его так, как чувствует — пока это не оскорбляет соперника. Если кто-то переходит грань — отвечать должен нарушитель, а не тот, кто просто радуется голу.
