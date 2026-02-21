Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаев доволен работой «Балтики» на трансферном рынке

сегодня, 10:29

Наставник «Балтики» Андрей Талалаев оценил трансферную активность команды зимой.

Мы сохранили команду. Приобрели игроков с хорошими игровыми качествами. Жаль, что они находятся в разном состоянии. 12 матчей точно хватит понять, кто нам нужен. Если обратите внимание, то мы игроков просматриваем или арендуем – только после этого принимаем решение. Это правильный выход, чтобы не выкидывать деньги в пустоту.

Подписывайся в ВК
Все новости
Баринов и Дивеев сменили клубы. Итоги трансферного окна в РПЛ
Вчера, 16:01
«Рубин» подписал игрока сборной Албании и еще двух футболистов
Вчера, 09:30
Бабаев объяснил причину трансфера Гонду из «Зенита»
19 февраля
Воспитанник «Спартака» Лайкин перешел в «КАМАЗ»
18 февраля
ОфициальноСолтмурад Бакаев стал игроком «Родины»
17 февраля
ОфициальноИгрок сборной России Вахания переходит в «Краснодар»
17 февраля
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:37
Пока это только слова. Самый лучший эксперт — время. Желаю новичкам скорейшей адаптации!!!! Ждём от Балтики новых сюрпризов...
Vilar
Vilar
сегодня в 10:44
Какой правильный, так бы всегда. Только это не выход, это подход, а правильный или нет, подождём - увидим.
cp6dp28dugfc
cp6dp28dugfc
сегодня в 10:42
Тренер доволен, команда усилилась,при удачном раскладе можно за медали побороться
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:39
Конечно правильный подход, когда у тебя нет трубы)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 