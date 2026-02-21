Талалаев доволен работой «Балтики» на трансферном рынке
1771658965
Наставник «Балтики» оценил трансферную активность команды зимой.
Мы сохранили команду. Приобрели игроков с хорошими игровыми качествами. Жаль, что они находятся в разном состоянии. 12 матчей точно хватит понять, кто нам нужен. Если обратите внимание, то мы игроков просматриваем или арендуем – только после этого принимаем решение. Это правильный выход, чтобы не выкидывать деньги в пустоту.
