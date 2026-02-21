«Кристал Пэлас» оштрафован на £50 тысяч за баннер о владельце «Ноттингема»

1771659191

сегодня, 10:33

«Кристал Пэлас» получил штраф в размере 50 тысяч фунтов за оскорбительный баннер, направленный в адрес владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса.

Фанаты лондонского клуба развернули баннер на трибуне на «Селхерст Парк» во время матча с «Форест» 24 августа прошлого года, что и стало поводом для санкций со стороны футбольных властей.

Баннер изображал владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса, приставившего пистолет к голове полузащитника Моргана Гиббса-Уайта, с текстом: «Господин Маринакис не причастен к шантажу, договорным матчам, торговле наркотиками или коррупции». Маринакис всегда отрицал подобные обвинения.

Также на баннере экс-со-владельца «Пэлас» Джона Текстора нарисовали клоуном.