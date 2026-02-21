Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Кристал Пэлас» оштрафован на £50 тысяч за баннер о владельце «Ноттингема»

сегодня, 10:33

«Кристал Пэлас» получил штраф в размере 50 тысяч фунтов за оскорбительный баннер, направленный в адрес владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса.

Фанаты лондонского клуба развернули баннер на трибуне на «Селхерст Парк» во время матча с «Форест» 24 августа прошлого года, что и стало поводом для санкций со стороны футбольных властей.

Баннер изображал владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса, приставившего пистолет к голове полузащитника Моргана Гиббса-Уайта, с текстом: «Господин Маринакис не причастен к шантажу, договорным матчам, торговле наркотиками или коррупции». Маринакис всегда отрицал подобные обвинения.

Также на баннере экс-со-владельца «Пэлас» Джона Текстора нарисовали клоуном.

Подписывайся в ВК
Все новости
Главный тренер «Севильи» Алмейда дисквалифицирован на семь матчей
18 февраля
Головин получил красную карточку во втором матче подряд
18 февраля
Фабрегас раскритиковал Морату после удаления
15 февраля
Родри могут дисквалифицировать за критику арбитров
14 февраля
Матича дисквалифицировали на два матча Серии А за оскорбление арбитра
10 февраля
С «Крыльев Советов» сняли запрет на трансферы
10 февраля
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:41
Хорошо фаны КП постарались)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 