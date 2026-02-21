Почетный президент «Баварии» считает, что Клопп впустую тратит время

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал Юргена Клоппа за работу в корпорации «Ред Булл».
Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» уже 18 месяцев занимает пост глобального футбольного директора «Ред Булл».
«Это не его роль. Клопп должен быть у поля [на тренерской скамье], а не ездить по миру с лекциями. Его сила — мотивация игроков. Как он влияет на „Лейпциг“, сидя в Зальцбурге или Бразилии?» — заявил Хёнесс Bild.
Клопп ответил: «Уважаю Хёнесса и его мнение, но я вижу ситуацию иначе».
Немец всё делает правильно, - жизнь это не спринт.
Клерком или чинушей Клопп не станет и всё равно вернётся непосредственно к футболу- вопрос только- в каком качестве и качестве кого...................
