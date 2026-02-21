Почетный президент «Баварии» считает, что Клопп впустую тратит время

1771660011

сегодня, 10:46

Почетный президент мюнхенской «Баварии» раскритиковал за работу в корпорации «Ред Булл».

Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» уже 18 месяцев занимает пост глобального футбольного директора «Ред Булл».

«Это не его роль. Клопп должен быть у поля [на тренерской скамье], а не ездить по миру с лекциями. Его сила — мотивация игроков. Как он влияет на „Лейпциг“, сидя в Зальцбурге или Бразилии?» — заявил Хёнесс Bild.

Клопп ответил: «Уважаю Хёнесса и его мнение, но я вижу ситуацию иначе».