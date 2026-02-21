Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Почетный президент «Баварии» считает, что Клопп впустую тратит время

сегодня, 10:46

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал Юргена Клоппа за работу в корпорации «Ред Булл».

Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» уже 18 месяцев занимает пост глобального футбольного директора «Ред Булл».

«Это не его роль. Клопп должен быть у поля [на тренерской скамье], а не ездить по миру с лекциями. Его сила — мотивация игроков. Как он влияет на „Лейпциг“, сидя в Зальцбурге или Бразилии?» — заявил Хёнесс Bild.

Клопп ответил: «Уважаю Хёнесса и его мнение, но я вижу ситуацию иначе».

Подписывайся в ВК
Все новости
Эрик Гарсия: «Сейчас арбитры могут отменить любой гол „Барселоны“»
Вчера, 10:59
Тимощук рассказал об ожиданиях от Джона Джона и Джона Дурана
16 февраля
Моуриньо о новой дуэли с «Реалом»: «Мы ранили короля, и теперь он опасен»
16 февраля
Салах — о Собослаи: «Сейчас это один из лучших игроков мира»
15 февраля
Арбелоа опроверг слухи о недовольстве Трентом: «Игрок высочайшего класса»
15 февраля
Флик верит, что «Барселона» сможет пройти «Атлетико» после поражения 0:4
13 февраля
Сортировать
Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 15:01
Тренерская работа очень нервная. Клопп нашел себе комфортную работу. Отдохнет и вернется с новыми силами.
Capral
Capral
сегодня в 14:23
Клопп ждёт развязки в сборной Германии. После ЧМ многое станет известно. Немецкие СМИ неоднократно пишут о том, что фанаты сборной не верят в Нагельсманна и ждут Клоппа... Сам же, Клопп, никогда не скрывал своего желания возглавить сборную своей страны, но сейчас, перед грядущим ЧМ, он не даёт интервью о своих намерениях, ввиду их некорректности.
Клерком или чинушей Клопп не станет и всё равно вернётся непосредственно к футболу- вопрос только- в каком качестве и качестве кого...................
Nenash
Nenash
сегодня в 13:57, ред.
Лучше прыгать у бровки, чем быть пекарем в тюрьме.. Добавил Ули.. 🤭
g7w2skkz4vdw
g7w2skkz4vdw
сегодня в 12:48
Думаю Клопа отдохнёт и вскоре вернётся
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:45
Ну это как сказать! Главное что хочет Клопп! А он пока хочет спокойствия , судя по его сидению в кабинете!
112910415
112910415
сегодня в 12:33
каждый из великих вправе иметь своё мнение !
zm4e3bhrfat7
zm4e3bhrfat7
сегодня в 12:08, ред.
Юра заслужил эти годы покоя и безмятежности своим кропотливым трудом в Ливерпуле и Дортмунде. Когда он всласть насладится комфортом, пресытится благодатью и нескончаемыми радостями бытия, то непременно вернётся..., вернётся полным сил, энергии и новых идей.

Немец всё делает правильно, - жизнь это не спринт.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:40
А ведь Хеннес прав? Зато в кабинете спокойнее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 