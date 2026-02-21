Рафаэл Леау рассказал о требовательности Ибрагимовича

Форвард «Милана» признался в сложных, но полезных взаимоотношениях с экс-нападающим и нынешним директором «россонери» .

В интервью CBS Sports португалец вспомнил эпизод на тренировке, где Златан после поражения юниоров в мини-матче настоял, чтобы их больше не допускали к основе:

Это была тренировка, в которой участвовали некоторые игроки из академии. В конце занятия мы сыграли матч между собой, и некоторые из них попали в команду Златана. Они проиграли, и он был на совершенно другом уровне по сравнению с ними.

Он сразу пошёл к тренеру и сказал: «Это был последний раз, когда они тренировались с нами». После этого их больше не допускали к основе.

Это хороший подход. Для меня это было позитивным моментом. Играя с такими игроками, нужно впитывать то, что они говорят, и учиться.

Когда они что-то говорят, это потому, что им не всё равно и они хотят, чтобы ты вносил больший вклад в команду. Для меня это был полезный эпизод, хотя он требователен, пожалуй, даже чересчур.