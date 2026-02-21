Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2025/2026

Рафаэл Леау рассказал о требовательности Ибрагимовича

сегодня, 13:56

Форвард «Милана» Рафаэл Леау признался в сложных, но полезных взаимоотношениях с экс-нападающим и нынешним директором «россонери» Златаном Ибрагимовичем.

В интервью CBS Sports португалец вспомнил эпизод на тренировке, где Златан после поражения юниоров в мини-матче настоял, чтобы их больше не допускали к основе:

Это была тренировка, в которой участвовали некоторые игроки из академии. В конце занятия мы сыграли матч между собой, и некоторые из них попали в команду Златана. Они проиграли, и он был на совершенно другом уровне по сравнению с ними.

Он сразу пошёл к тренеру и сказал: «Это был последний раз, когда они тренировались с нами». После этого их больше не допускали к основе.

Это хороший подход. Для меня это было позитивным моментом. Играя с такими игроками, нужно впитывать то, что они говорят, и учиться.

Когда они что-то говорят, это потому, что им не всё равно и они хотят, чтобы ты вносил больший вклад в команду. Для меня это был полезный эпизод, хотя он требователен, пожалуй, даже чересчур.

Леау также отметил внимательность Ибры:

Он постоянно спрашивает о семье, помогает мне развиться. Хочу сохранить его в своей жизни и после ухода из футбола.

Подписывайся в ВК
Все новости
Почетный президент «Баварии» считает, что Клопп впустую тратит время
Сегодня, 10:46
Эрик Гарсия: «Сейчас арбитры могут отменить любой гол „Барселоны“»
Вчера, 10:59
Тимощук рассказал об ожиданиях от Джона Джона и Джона Дурана
16 февраля
Моуриньо о новой дуэли с «Реалом»: «Мы ранили короля, и теперь он опасен»
16 февраля
Салах — о Собослаи: «Сейчас это один из лучших игроков мира»
15 февраля
Арбелоа опроверг слухи о недовольстве Трентом: «Игрок высочайшего класса»
15 февраля
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:48
Златан молодец! И требования его нормальные мне кажется
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 