Радимов высказался о зимних трансферах «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» оценил работу петербургского клуба на зимнем трансферном рынке.

«Зенит» усилился хорошо. Ему был необходим нападающий, который будет забивать голы. Приобретение [Джона] Дурана может помочь «Зениту» в этом.