Радимов высказался о зимних трансферах «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил работу петербургского клуба на зимнем трансферном рынке.
«Зенит» усилился хорошо. Ему был необходим нападающий, который будет забивать голы. Приобретение [Джона] Дурана может помочь «Зениту» в этом.
На данный момент фаворит РПЛ «Краснодар»: у него больше всех очков.
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!
