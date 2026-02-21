Top.Mail.Ru
Радимов высказался о зимних трансферах «Зенита»

сегодня, 16:29

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил работу петербургского клуба на зимнем трансферном рынке.

«Зенит» усилился хорошо. Ему был необходим нападающий, который будет забивать голы. Приобретение [Джона] Дурана может помочь «Зениту» в этом.

На данный момент фаворит РПЛ «Краснодар»: у него больше всех очков.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:07
"Зенит усилился хорошо. Дуран поможет Зениту забивать голы потому что он забиватель голов. Краснодар лидер потому что у него больше очков."

ответы взрослого мужика со сформировавшимся мнением и умением разговаривать и строить диалог, но как будто у второклассника взяли интервью по манере речи.)

"Еще у Зенита есть тактика и они ее придерживаются, а у меня есть голова я туда кушаю" продолжал Радимов но журналист успел уйти.

хотелось бы более развернутых ответов если уж вы зачем то спрашиваете что-то у кого ни попадя)))
Брулин
Брулин
сегодня в 17:18
Отрыв одно очко. Не крепкое...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:08
Не буду делать прогнозы на то, как проявит себя новый игрок в клубе с берегов Невы, буду рад, если он действительно заиграет на уровне Халка и Малкома хотя бы пару сезонов. А то ведь по большей мере, все приобретения за последние пять лет у питерцев можно сравнить с гардеробом Филиппа Киркорава. Покупает одежды много, а одевает на один выход.
Болейте за своих. а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:54
Я бы на месте Буланова не был так уверен в успешности трансфера Дурана. Парень в раннем возрасте рванул бабло заколачивать, не став игроком устоявшимся. Какая у него форма? Как он адаптируется к нашим реалиям? Больше вопросов, чем ответов... А то читаю на некоторых ресурсах, что паренёк разорвёт РПЛ. Я не думаю, что с ним будут церемониться как со звездой... Так что будем посмотреть
Гость
