Кандидат в президенты «Барселоны» провел переговоры с Кейном

сегодня, 16:35

Кандидат в президенты «Барселоны» Хавьер Вилахоана уже связывался с форвардом «Баварии» Харри Кейном по поводу трансфера на следующий сезон.

Вилахоана, один из четырёх претендентов на президентский пост на выборах в марте, обещает подписать Кейна вместо уходящего Роберта Левандовского, который может перебраться в «Чикаго Файр».

«Нам нужен центрфорвард-киллер — это Кейн, мы уже контактировали», — отметил Вилахоана.

32-летний англичанин забил 41 гол за «Баварию» в этом сезоне.

Capral
Capral ответ rqgm2xkhff7u (раскрыть)
сегодня в 19:39
Макс, я тебя узнал...)))
Capral
Capral ответ rqgm2xkhff7u (раскрыть)
сегодня в 19:20, ред.
Жаль не вижу Вашего лица, но АПЛОДИРУЮ стоя!!!!!!! Этот так называемый киллер, только и может, что забивать недокомандам из Бундеса.

Вот сейчас забил два гола команде, которая после сегодняшней игры- стала самой пропускаемой в немецком чемпионате. Кейн провалил три ЛЧ, а его подвиги в дешевом Бундесе пусть себе на память оставит. А насчет Лондона, так разве только там он провалился? А в Милане, в других городах.

Но тупому руководству видимо выгодно платить заоблачно пенсионеру, чем найти молодого забивного форварда.
rqgm2xkhff7u
rqgm2xkhff7u
сегодня в 19:11, ред.
Сограждане. Ну какой из него киллер ? Арсенал этого "киллера" в подпол загнал, как недоросля.

Кроме Холланда нет нынче киллеров в штрафной. Последним до норвежца был Суарес.
eq7s47xxtn36
eq7s47xxtn36 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:09, ред.
Если нельзя, но очень хочется, то можно.)
599n5ngw4d3d
599n5ngw4d3d
сегодня в 19:07
Не думаю что Кейну это надо, он только нашел свой клуб и стал бороться за трофеи
Брулин
Брулин
сегодня в 18:16
Ща Лапорта выйдет скажет что связался с Холандом
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:53, ред.
Спасибо.
И всё таки, считаю, это несправедливым, что клуб, у которого на эмблеме "Петух", называть его "петухами" нельзя, а Гениального футболиста, не имеющего ничего общего с известной птицей называть "петушарой" можно.
Ладно, оставим этот вопрос до лучших времен, а они, я уверен- обязательно настанут..........................................
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:50
Флик много раз заявлял футболистам Барсы, что стиль футбола не изменится, а им нужно играть интенсивнее и эффективнее.
Кейн или Левандовски, нет разницы.
нужна 9, тогда переговоры вести следует с молодым игроком.
если Альварес не по карману, тогда Эмануэль Эмегха из Страсбурга
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:38
Добрый день.

Это уже принципиально другой вопрос, поскольку оскорбительные высказывание в адрес футбольных личностей правилами допускаются. А комменатрии с такого рода выражениями в адрес футболистов можно не читать.
stanichnik
stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:33
Спасибо, что согласились со мной. А я со своей стороны: слушаюсь и повинуюсь!
kcxc88mr9dgz
kcxc88mr9dgz
сегодня в 17:33
Так ... поговорили, выпили пивка и на том поставили точку.
112910415
112910415
сегодня в 17:30
так себе идея у кандидата ...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:29
Здравствуйте!
Ну тогда, позвольте мне, еще раз, потревожить тему с "петухами", и задать вопрос. Скажите пожалуйста, имя Гениального португальского футболиста Роналду- "петух", "гей" и тп? Или только, у "Шпор" есть название?)))

Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:28
Это так, однако называют шпоры, поэтому просьба придерживаться этого варианта.
stanichnik
stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:18
Да у них даже на клубной эмблеме "пернатый символ"
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:15
Здравствуйте. Устоявшимся арго в случае с Тоттенхэм Хотспур является шпоры, а не петухи.
Nenash
Nenash
сегодня в 17:15
Не быть тебе президентом.. 😄
particular
particular
сегодня в 17:04
Пожалуй, для Кейна разговоры с кандидатом малоинформативны...
Как можно говорить о конкретном с неконкретным...
Capral
Capral
сегодня в 16:53
Этот базар уже давно ведется, но Кейн по-прежнему в Баварии. Барсе нужен центрфорвард-киллер? Ну тогда, сначала определитесь для каких именно турниров вам нужен такой игрок. Если для Примеры, то и такой как Довбик подойдет, не говоря уже про англичанина. Но если хотите снискать счастья в ЛЧ, то в этом случае стоит хорошо подумать и обратить свой взор на игру Кейна в этом турнире в составе Баварии. Если ждете Кейна, как лидера атаки для большого турнира, то можно вспомнить недавний ЧЕ, где Кейн не особо выделялся, забив три гола, один из них с пенальти, а про его неубедительные игры в ЛЧ я неоднократно пишу...
Я не болельщик Баварии, но был бы рад, если бы после ухода англичанина, руководство Баварии, наконец-то задумалось о поисках настоящего молодого ЦН, потому что, пока, Кейн в команде, руководство будет слепо верить в него, теряя время......................................
Статистика Кейна в Бундесе обманчива, потому что главный показатель- игры в сборной и ЛЧ, а здесь, имеются вопросы...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:48
Ну не знаю... По мне так Кейн не подходит под стиль Барсы...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:48
Доброго Здоровья, Уважаемые Админы!
Интересуюсь спросить, почему затёрли мой комментарий размещённый на сайте в 14:03, ведь согласно ваших правил 3.3, разрешается употреблять общепринятые прозвища, к коим относится прозвище "петухи" футболистов фк Тоттенхэм?
