Кандидат в президенты «Барселоны» провел переговоры с Кейном

Кандидат в президенты «Барселоны» Хавьер Вилахоана уже связывался с форвардом «Баварии» Харри Кейном по поводу трансфера на следующий сезон.
Вилахоана, один из четырёх претендентов на президентский пост на выборах в марте, обещает подписать Кейна вместо уходящего Роберта Левандовского, который может перебраться в «Чикаго Файр».
«Нам нужен центрфорвард-киллер — это Кейн, мы уже контактировали», — отметил Вилахоана.
32-летний англичанин забил 41 гол за «Баварию» в этом сезоне.
Кроме Холланда нет нынче киллеров в штрафной. Последним до норвежца был Суарес.
Вот сейчас забил два гола команде, которая после сегодняшней игры- стала самой пропускаемой в немецком чемпионате. Кейн провалил три ЛЧ, а его подвиги в дешевом Бундесе пусть себе на память оставит. А насчет Лондона, так разве только там он провалился? А в Милане, в других городах.
Но тупому руководству видимо выгодно платить заоблачно пенсионеру, чем найти молодого забивного форварда.
