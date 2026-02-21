Кандидат в президенты «Барселоны» провел переговоры с Кейном

1771680905

сегодня, 16:35

Кандидат в президенты «Барселоны» Хавьер Вилахоана уже связывался с форвардом «Баварии» по поводу трансфера на следующий сезон.

Вилахоана, один из четырёх претендентов на президентский пост на выборах в марте, обещает подписать Кейна вместо уходящего Роберта Левандовского, который может перебраться в «Чикаго Файр».

«Нам нужен центрфорвард-киллер — это Кейн, мы уже контактировали», — отметил Вилахоана.

32-летний англичанин забил 41 гол за «Баварию» в этом сезоне.