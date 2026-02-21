Зидан договорился о работе тренером сборной Франции

Зинедин Зидан достиг устной договорённости с Французской федерацией футбола о смене Дидье Дешама после ЧМ-2026.
Экс-тренер «Реала» примет команду перед стартом квалификации к Евро-2028.
Зидан находится без тренерской должности с 2021-го года, когда он покинул «Реал».
Вдали от суеты и славы!
Не зная бурных перемен,
Зидан решил - настало время!
Я здесь, без назначений,а зачем?!
С Дидье давно всё порешали,
Делить нам нечего теперь,
Мальца Он подустал и это видно,
Приму я Сборную,всё это очевидно!
Пою Я стоя Марсельезу, старушка Франция поверь!!!
Дешам всем всё доказал. И возможно в США её ще разок докажет, - все предпосылки есть. У Франции ведь практически 2 равноценных состава, равным которых сегодня разве что Испания.
Ну а Зизу... Никогда не считал его тренером высого класса.
Как игрок, да, бесподобен. Но не более.
