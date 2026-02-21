Top.Mail.Ru
Зидан договорился о работе тренером сборной Франции

сегодня, 17:38

Зинедин Зидан достиг устной договорённости с Французской федерацией футбола о смене Дидье Дешама после ЧМ-2026.​

Экс-тренер «Реала» примет команду перед стартом квалификации к Евро-2028.

Зидан находится без тренерской должности с 2021-го года, когда он покинул «Реал».

сегодня в 19:17, ред.
Наверное правильное решение, последнее время сборной нужна перезагрузка. Что на счет Зидана, тоже верное решение. Возвращаться ему опять в Реал не стоит. Всем все там доказал.
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:04
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🏆🏆🏆🏆🏆🏆
сегодня в 18:58, ред.
Так пишут про Зидана, как будто сборная в упадке и жертву Матерацци ждут во Франции, как Просветление. С какого перепугу, интересно ? Франция образца 2018-го это эталон доминации на ЧМ, сравнимый разве что с Бразилией 60-70-х. Никто даже рядом с ними не стоял в России. Ни одна сборная. Да и в Катаре Аргентина еле ноги унесла в финале: Коло Муани подарил Месси надежду в серии пенальти...
Дешам всем всё доказал. И возможно в США её ще разок докажет, - все предпосылки есть. У Франции ведь практически 2 равноценных состава, равным которых сегодня разве что Испания.

Ну а Зизу... Никогда не считал его тренером высого класса.
Как игрок, да, бесподобен. Но не более.
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:38
...Пять лет в затворниках,
Вдали от суеты и славы!
Не зная бурных перемен,
Зидан решил - настало время!
Я здесь, без назначений,а зачем?!
С Дидье давно всё порешали,
Делить нам нечего теперь,
Мальца Он подустал и это видно,
Приму я Сборную,всё это очевидно!
Пою Я стоя Марсельезу, старушка Франция поверь!!!
сегодня в 18:17
Должно быть интересно............................
сегодня в 18:15
Зидан давно ждал именно такого продолжения своей тренерской карьеры.
сегодня в 17:57, ред.
Зачем о таком объявлять до чемпионата? Фигово выступит Франция - будут вопить, что мол: "ААА Дешаму было пофик, все-равно уходит"... :)
сегодня в 17:54
Лучше бы принял сборную прямо сейчас.
сегодня в 17:52
Дешам сам хочет уйти? Тогда надо сейчас менять, а если надоел ФФФ, можно подумать, но вдруг французы выиграют ЧМ, тогда Зидан пролетает, сплошные загадки... Короче, копируют своего президента страны: проституция разрешена официально.
сегодня в 17:49
Только РЕАЛ !!!
