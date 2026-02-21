Top.Mail.Ru
«Спартак» обыграл «Ростов» в товарищеском матче в ОАЭ

сегодня, 18:21

«Спартак» на сборах в ОАЭ одержал победу над «Ростовом» со счетом 5:2. Матч прошел в ОАЭ.

У москвичей Пабло Солари сделал дубль, также отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко (с пенальти). Еще один гол провел Владислав Саусь — он забил дебютный мяч за «Спартак».

За «Ростов» забили Роналдо и Виктор Мелехин.

112910415
112910415
сегодня в 19:58
ждём рестарта, ждём !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:54
Смотри-ка, Саусь начал забивать голы... Это очень хорошая новость.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:10
На табло у Спартака все старые фамилии, за исключением Сауся, с чем и поздравляю болельщиков красно-белых, не зря его прикупили в это трансферное окно, хоть кто-то из россиян теперь может будет забивать за московский клуб, а то одни легионеры. И наш Роналдо подтвердил, что не зря носит такую фамилию. Ну а то, что на сборах так крупно проиграли, ничего страшного, за одного битого, двух небитых дают. Мы зато в Москве сыграли на равных, а во втором круге у себя дома жаркий приём, как всегда гарантируем. А после матча со стадиона через дорогу на ЛеберДон, кто у нас был, тот знает, донская уха и жаренное мяско - от души!
Болейте за своих, а не против своих!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:47
По окончании матча я лично ни сдержанного оптимизма, ни пессимизма не испытал.
Поскольку так и не понял, как будет играть Спартак в официальных матчах.
Сегодня - очень много длинных диагональных передач.
Я, конечно, понимаю, что всех секретов перед началом продолжения чемпионата раскрывать никто не будет, да и мотивация будет другая, но всё же...
А так-то: Денисов ОПЯТЬ косячил в первом тайме, Угальде что был на поле что не был - разницы никакой, Солари, похоже, наконец-то поверил в себя с помощью нового ГТ...
Не.... Обычная предсезонка...
