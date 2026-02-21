«Спартак» обыграл «Ростов» в товарищеском матче в ОАЭ

1771687318

сегодня, 18:21

«Спартак» на сборах в ОАЭ одержал победу над «Ростовом» со счетом 5:2. Матч прошел в ОАЭ .

У москвичей Пабло Солари сделал дубль, также отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко (с пенальти). Еще один гол провел Владислав Саусь — он забил дебютный мяч за «Спартак».

За «Ростов» забили Роналдо и Виктор Мелехин.