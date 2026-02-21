«Спартак» обыграл «Ростов» в товарищеском матче в ОАЭ

«Спартак» на сборах в ОАЭ одержал победу над «Ростовом» со счетом 5:2. Матч прошел в ОАЭ.
У москвичей Пабло Солари сделал дубль, также отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко (с пенальти). Еще один гол провел Владислав Саусь — он забил дебютный мяч за «Спартак».
За «Ростов» забили Роналдо и Виктор Мелехин.
Болейте за своих, а не против своих!
Поскольку так и не понял, как будет играть Спартак в официальных матчах.
Сегодня - очень много длинных диагональных передач.
Я, конечно, понимаю, что всех секретов перед началом продолжения чемпионата раскрывать никто не будет, да и мотивация будет другая, но всё же...
А так-то: Денисов ОПЯТЬ косячил в первом тайме, Угальде что был на поле что не был - разницы никакой, Солари, похоже, наконец-то поверил в себя с помощью нового ГТ...
Не.... Обычная предсезонка...
