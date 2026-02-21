Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с середины января

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле в матче 25-го тура Ла Лиги против «Овьедо».
Футболист вышел на поле на 77-й минуте, когда его команда уступала 1:2. В концовке баски смогли забить и выйти вперед, однако на 90+2-й минуте пропустили еще один гол. В итоге встреча завершилась вничью 3:3.
Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с 13 января, когда он появился на поле в игре Кубка Испании против «Осасуны».
Но вот другой "Реал" не обыграл!
Теперь больничнй лист закрыт!
Никто не ранен не убит!!!
Но вот другой "Реал" не обыграл!
Теперь больничнй лист закрыт!
Никто не ранен не убит!!!