Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с середины января

сегодня, 18:28
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 3Логотип футбольный клуб Реал ОвьедоРеал ОвьедоМатч завершен

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле в матче 25-го тура Ла Лиги против «Овьедо».

Футболист вышел на поле на 77-й минуте, когда его команда уступала 1:2. В концовке баски смогли забить и выйти вперед, однако на 90+2-й минуте пропустили еще один гол. В итоге встреча завершилась вничью 3:3.

Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с 13 января, когда он появился на поле в игре Кубка Испании против «Осасуны».

112910415
112910415
сегодня в 20:18
не надо было выпускать его , до добра это не доводит
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:50
Почему пишут только про Захаряна? Есть много более достойных армян.
arduc5cce3wf
arduc5cce3wf
сегодня в 19:20
Если, не приведи Господи, этот армян ещё и забьёт там ненароком, то произойдёт обрушение Сети. Не иначе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:18
Полтрибуны скаутов смотрели это чудо
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:14
На последней минуте 2 момента имел, но... Не стал пока все мастерство показывать
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 19:06
Организм не выдержит теперь тренировку после игры, получит травму
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:58
Это событие мирового масштаба)))
shur
shur
сегодня в 18:45, ред.
......Хоть Он и вышел за "Реал",
Но вот другой "Реал" не обыграл!
Теперь больничнй лист закрыт!
Никто не ранен не убит!!!
