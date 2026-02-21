Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с середины января

1771687694

сегодня, 18:28

Российский хавбек «Реала Сосьедад» появился на поле в матче 25-го тура Ла Лиги против «Овьедо».

Футболист вышел на поле на 77-й минуте, когда его команда уступала 1:2. В концовке баски смогли забить и выйти вперед, однако на 90+2-й минуте пропустили еще один гол. В итоге встреча завершилась вничью 3:3.

Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с 13 января, когда он появился на поле в игре Кубка Испании против «Осасуны».