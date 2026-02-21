Месси хотят предложить должность почетного президента «Барселоны»

1771692955

сегодня, 19:55

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил о планах вернуть в клуб для достойного прощания на поле.

Аргентинец ушёл из каталонского гранда в 2021-м бесплатно из-за финансовых проблем, перейдя в ПСЖ , а сейчас играет за «Интер Майами» в МЛС .​ При этом футболист не смог нормально попрощаться с клубом, его отношения с руководством были испорчены.

Фонт обещает реставрацию отношений с Месси, торжественный матч-прощание и пост почётного президента после мартовских выборов.

«Во время предвыборной кампании многие бросаются разными именами для энтузиазма. Но факт: примирение с Месси при Лапорте (нынешний глава клуба — прим.) невозможно. Если мы победим, то организуем его „последний танец“», — отметил Фонт.