Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментИспания. Примера 2025/2026

Месси хотят предложить должность почетного президента «Барселоны»

сегодня, 19:55

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил о планах вернуть Лионеля Месси в клуб для достойного прощания на поле.

Аргентинец ушёл из каталонского гранда в 2021-м бесплатно из-за финансовых проблем, перейдя в ПСЖ, а сейчас играет за «Интер Майами» в МЛС.​ При этом футболист не смог нормально попрощаться с клубом, его отношения с руководством были испорчены.

Фонт обещает реставрацию отношений с Месси, торжественный матч-прощание и пост почётного президента после мартовских выборов.

«Во время предвыборной кампании многие бросаются разными именами для энтузиазма. Но факт: примирение с Месси при Лапорте (нынешний глава клуба — прим.) невозможно. Если мы победим, то организуем его „последний танец“», — отметил Фонт.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тотти подтвердил возможность возвращения в «Рому»
16 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт хочет примирить клуб с Месси
10 февраля
Тотти близок к возвращению в «Рому»
05 февраля
Главный аналитик «Манчестер Сити» перешел на работу в «Баварию»
02 января
Ивлев рассказал о предложении возглавить совет директоров «Динамо»
30 декабря 2025
Газзаев прокомментировал сообщения о работе в «Динамо»
22 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 20:07
Не.. Фонт финтить не умеет.. Мимо.. 😄
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:03
Моське, а главное его папочке Хорхе это понравится 100%, главное, чтобы хорошо Леонельке заплатили, как всегда главный вопрос в деньгах будет 😁🙃
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:03
Месси скоро Трампа сменит, может и не согласиться идти в Барселону)
Capral
Capral
сегодня в 20:00
А почему не президента Аргентины?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:57
Ну и к чему это заигрывание?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 