Месси хотят предложить должность почетного президента «Барселоны»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил о планах вернуть Лионеля Месси в клуб для достойного прощания на поле.
Аргентинец ушёл из каталонского гранда в 2021-м бесплатно из-за финансовых проблем, перейдя в ПСЖ, а сейчас играет за «Интер Майами» в МЛС. При этом футболист не смог нормально попрощаться с клубом, его отношения с руководством были испорчены.
Фонт обещает реставрацию отношений с Месси, торжественный матч-прощание и пост почётного президента после мартовских выборов.
«Во время предвыборной кампании многие бросаются разными именами для энтузиазма. Но факт: примирение с Месси при Лапорте (нынешний глава клуба — прим.) невозможно. Если мы победим, то организуем его „последний танец“», — отметил Фонт.