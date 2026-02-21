Экс-вратарь «Меца» раскритиковал Мбаппе и обвинил в лицемерии

1771693477

сегодня, 20:04

Бывший голкипер «Меца» резко высказался о в интервью стримеру Flodas.

Алжирец обвинил француза в лицемерии. По словам вратаря, при разгромных победах ПСЖ Мбаппе был вежлив с соперниками, но при неудачах оскорблял оппонентов и их матерей​.

В матче в сентябре 2021 года случился спорный эпизод. Мяч был выбит за пределы поля для помощи травмированному игроку «Меца», а когда вернулся в игру, то Мбаппе попытался перебросить Укиджу вместо того, чтобы вернуть его сопернику.

Укиджа вспоминает:

Я сказал ему: «Ты с ума сошёл? Что ты делаешь?», а в ответ услышал: «Заткнись, ничтожный игрок». Мне пришлось успокаивать себя, чтобы не поколотить его прямо на поле. Я промолчал. Потом я слышал, как они с Диланом Бронном оскорбляли друг друга. Я подумал: «Вот он настоящий топ-футбол».

Также Укиджа вспомнил, что после гола Ашрафа Хакими Мбаппе специально подбежал, чтобы обматерить вратаря.