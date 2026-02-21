Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Роналду вложил 7,5 млн долларов в онлайн-сервис по здоровому питанию

вчера, 22:43

Португальский форвард Криштиану Роналду вложил 7,5 млн долларов в дочернюю компанию Herbalife Pro2col Software, получив 10% акций сервиса — персонализированной платформы, работающей в бета‑режиме в США, Канаде и Пуэрто‑Рико.

Помимо денег, он обязался оказывать услуги и передал проекту спонсорские права, подчеркнув, что видит в Pro2col логичное продолжение партнёрства с Herbalife и способ повлиять на то, как люди относятся к своему здоровью.

Платформа Pro2col фокусируется на персонализированных планах здоровья: анализирует данные о питании и привычках пользователей для инновационных решений.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» заключил соглашение с новым титульным спонсором
Вчера, 10:59
Куртуа вошёл в состав инвестфонда-владельца «Ле Мана»
20 февраля
Тренер «Аль-Насра» подтвердил слова Роналду о недостаточном финансировании
17 февраля
Официально«Ордабасы» становится частным клубом
16 февраля
УЕФА выплатил РФС более €9 млн за сезон-2024/25
12 февраля
Саудовская лига лишилась $2,4 млрд из-за бойкота Роналду
07 февраля
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 00:18
А шо там с клиникой от облысения??. Банкрот чтоль?.. Надо байкот организовать.. 🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:20
Здоровое питание это когда со своего огорода, всё остальное это пропитание
shur
shur
вчера в 23:02
...а у меня с женой МТС опять тарифы поднимает! Занять у Рона,
да нет, у него Гербалайф на первом месте, не прокатит...!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 