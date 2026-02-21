Роналду вложил 7,5 млн долларов в онлайн-сервис по здоровому питанию

1771703024

вчера, 22:43

Португальский форвард вложил 7,5 млн долларов в дочернюю компанию Herbalife Pro2col Software, получив 10% акций сервиса — персонализированной платформы, работающей в бета‑режиме в США , Канаде и Пуэрто‑Рико.

Помимо денег, он обязался оказывать услуги и передал проекту спонсорские права, подчеркнув, что видит в Pro2col логичное продолжение партнёрства с Herbalife и способ повлиять на то, как люди относятся к своему здоровью.

Платформа Pro2col фокусируется на персонализированных планах здоровья: анализирует данные о питании и привычках пользователей для инновационных решений.