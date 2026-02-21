Роналду вложил 7,5 млн долларов в онлайн-сервис по здоровому питанию

Португальский форвард Криштиану Роналду вложил 7,5 млн долларов в дочернюю компанию Herbalife Pro2col Software, получив 10% акций сервиса — персонализированной платформы, работающей в бета‑режиме в США, Канаде и Пуэрто‑Рико.
Помимо денег, он обязался оказывать услуги и передал проекту спонсорские права, подчеркнув, что видит в Pro2col логичное продолжение партнёрства с Herbalife и способ повлиять на то, как люди относятся к своему здоровью.
Платформа Pro2col фокусируется на персонализированных планах здоровья: анализирует данные о питании и привычках пользователей для инновационных решений.
да нет, у него Гербалайф на первом месте, не прокатит...!!!
