«Атланта» начала сезон MLS с поражения. Миранчук появился во втором тайме

1771718646

сегодня, 03:04

В стартовом поединке регулярного сезона североамериканской Главной футбольной лиги ( MLS ) команда «Атланта» потерпела поражение на выезде от «Цинциннати» с результатом 0:2.

На 73-й минуте на поле вышел российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, однако ему не удалось внести вклад в игру своей команды результативными действиями. Российскому игроку, которому исполнилось 30 лет, присоединился к «Атланте» в июле 2024 года. Стоит отметить, что в минувшем сезоне именно его гол был признан лучшим в составе команды в рамках турнира. По итогам прошлогоднего регулярного чемпионата MLS «Атланта», заняв 14-ю строчку в Восточной конференции, не смогла квалифицироваться в плей-офф. Миранчук же в общей сложности провел 36 игр во всех соревнованиях, записав на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи.

В рамках следующего тура «Атланта» проведет гостевой матч против «Сан-Хосе» в ночь на 1 марта по московскому времени. В это же время «Цинциннати» на выезде сразится с «Миннесотой».