«Атланта» начала сезон MLS с поражения. Миранчук появился во втором тайме

сегодня, 03:04
ЦинциннатиЛоготип футбольный клуб Цинциннати2 : 0Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

В стартовом поединке регулярного сезона североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) команда «Атланта» потерпела поражение на выезде от «Цинциннати» с результатом 0:2.

На 73-й минуте на поле вышел российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, однако ему не удалось внести вклад в игру своей команды результативными действиями. Российскому игроку, которому исполнилось 30 лет, присоединился к «Атланте» в июле 2024 года. Стоит отметить, что в минувшем сезоне именно его гол был признан лучшим в составе команды в рамках турнира. По итогам прошлогоднего регулярного чемпионата MLS «Атланта», заняв 14-ю строчку в Восточной конференции, не смогла квалифицироваться в плей-офф. Миранчук же в общей сложности провел 36 игр во всех соревнованиях, записав на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи.

В рамках следующего тура «Атланта» проведет гостевой матч против «Сан-Хосе» в ночь на 1 марта по московскому времени. В это же время «Цинциннати» на выезде сразится с «Миннесотой».

2pe9hdzf5kh7
2pe9hdzf5kh7
сегодня в 10:27
Постоянного места в основе Лёха не имеет
112910415
112910415
сегодня в 10:14
предстоит трудная битва за 13 место !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:43
Статистика у Миранчука не очень, мягко говоря...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:33
Цинциннати в прошлом сезоне дома вроде хорош был. Да и это только начало сезона. Успехов Лехе
jbxzp2zj84v3
jbxzp2zj84v3
сегодня в 09:09
Эх... если бы Алексей появился в стартовом составе, то результат мог бы быть другим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:47
Только Алексей вышел....так голы и посыпались....
particular
particular
сегодня в 08:37
Давным-давно он выходил и играл, а теперь появляется как явление без проявления...
