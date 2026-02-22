Top.Mail.Ru
Роналду сообщил, что хочет остаться в Саудовской Аравии

сегодня, 08:39

Португальская звезда футбола, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, не планирует уходить из саудовской лиги. Информацию об этом распространил журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Я принадлежу Саудовской Аравии, — заявил Роналду. — Я хочу продолжить здесь жить. Это страна, которая тепло приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться».

Ранее, 2 февраля, появились сообщения о возможном бойкоте матчей со стороны Роналду. Газета A Bola писала, что игрок выражал недовольство управлением клубом «Аль-Наср», осуществляемым Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. По мнению португальца, команда не получила достаточного усиления в период трансферного окна. После трех пропущенных игр Роналду вернулся на поле 14 февраля. С тех пор он принял участие в двух матчах чемпионата, отметившись тремя голами, два из которых принесли победу его команде.

Криштиану Роналду, которому 41 год, имеет впечатляющий послужной список: пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. Он также пять раз добивался признания «Золотого мяча». Футболист присоединился к «Аль-Насру» в декабре 2022 года. За свою карьеру он также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».

На данный момент «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 55 очков после 22 сыгранных матчей.

2ecm2p5ywgf9
2ecm2p5ywgf9 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:33, ред.
Хотя бы ради того, чтоб показать, кто они в футболе, а кто Он.
Чтоб вести себя так, как Роналду ( мне лично очень это не по душе), надо представлять из себя Лицо, которому многое позволено, в отличии от...
И самое главное. Почему Фонд молчит насчёт его претензий по финансированию трансферов Насра ? Вас это не удивляет ? По мне так ну очень странное молчание.
Что то похоже на русское: "Нет дыма без огня". Не иначе.
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Принцессы*
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 10:17
Если бы хотел остаться то зачем бойкоты устраивал? Шейхи не простят этого и прогонят Роналду.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:15
Пока играет за саудитов, а те ему щедро платить, будет говорить то, что приятно его работодателям.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:15
Он реально понимает, что больше нигде не нужен, так и закончит, а после будет пасти верблюдов на потеху шейхам.
112910415
112910415
сегодня в 10:10
неужто титул принца предложили ?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:02
представил лицо подруги Роналду.
мадам так хочет вернутся в Европу))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:48
Ну вот... А то конфликт, конфликт! Какой ещё конфликт?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:43
Оно и понятно.....в Португалии,Англии,Испании,Италии его же угнетали...и депортировали....
Nenash
Nenash
сегодня в 09:37
Как же так, Геша?.. Куда делись пол Европы, которые на тебя "претендуют"?.. Остались в 22-м?..🤭 🤣
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:35
И зачем надо было огород с бойкотом городить?
vzw833m98df6
vzw833m98df6
сегодня в 09:12
Еще бы.... только забыл упомянуть что они ему не плохо платят... и он уже больше нигде так не заработает...
