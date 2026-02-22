Роналду сообщил, что хочет остаться в Саудовской Аравии

1771738770

сегодня, 08:39

Португальская звезда футбола, пятикратный обладатель «Золотого мяча» , не планирует уходить из саудовской лиги. Информацию об этом распространил журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Я принадлежу Саудовской Аравии, — заявил Роналду. — Я хочу продолжить здесь жить. Это страна, которая тепло приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться».

Ранее, 2 февраля, появились сообщения о возможном бойкоте матчей со стороны Роналду. Газета A Bola писала, что игрок выражал недовольство управлением клубом «Аль-Наср», осуществляемым Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. По мнению португальца, команда не получила достаточного усиления в период трансферного окна. После трех пропущенных игр Роналду вернулся на поле 14 февраля. С тех пор он принял участие в двух матчах чемпионата, отметившись тремя голами, два из которых принесли победу его команде.

Криштиану Роналду, которому 41 год, имеет впечатляющий послужной список: пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. Он также пять раз добивался признания «Золотого мяча». Футболист присоединился к «Аль-Насру» в декабре 2022 года. За свою карьеру он также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».

На данный момент «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 55 очков после 22 сыгранных матчей.