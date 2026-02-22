Сенников считает, что «Локо» постарается компенсировать уход Баринова

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что московский клуб располагает ресурсами для восполнения потери полузащитника Дмитрия Баринова.
Напомним, что в январе 29-летний Баринов сменил клуб, перейдя из «Локомотива» в московский ЦСКА.
«Думаю, „Локомотив“ сделает все возможное, чтобы компенсировать уход Баринова. В целом весь состав остался, матчей осталось не так много. Нужно выигрывать все, и тогда все будет хорошо», — отметил Сенников.
Баринов, являющийся воспитанником «Локомотива» и экс-капитаном команды, выступал за клуб с 2015 года. Его действующий контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона 2028/29.
После сыгранных 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.
Команда "Орёл" на 8 месте из 15 команд.
Сенников Д. - заместителя директора по спортивной работе.
Занимался бы этот "эксперт" своей командой, которая не блещет,
а в Локо есть кому решать вопрос из-за ухода Баринова.
Команда "Орёл" на 8 месте из 15 команд.
Сенников Д. - заместителя директора по спортивной работе.
Занимался бы этот "эксперт" своей командой, которая не блещет,
а в Локо есть кому решать вопрос из-за ухода Баринова.
Если уж начал говорить, второй день подряд, то скажи, что нужно делать, назови конкретные имена, которые могут нивелировать потерю, в противном случае- это пустой базар. Сенников- сам в прошлом игрок, должен знать, что делать, он не с улицы пришел, в футболе понимает, а значит и подход должен быть деловой.
Если уж начал говорить, второй день подряд, то скажи, что нужно делать, назови конкретные имена, которые могут нивелировать потерю, в противном случае- это пустой базар. Сенников- сам в прошлом игрок, должен знать, что делать, он не с улицы пришел, в футболе понимает, а значит и подход должен быть деловой.