Сенников считает, что «Локо» постарается компенсировать уход Баринова

сегодня, 10:59

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что московский клуб располагает ресурсами для восполнения потери полузащитника Дмитрия Баринова.

Напомним, что в январе 29-летний Баринов сменил клуб, перейдя из «Локомотива» в московский ЦСКА.

«Думаю, „Локомотив“ сделает все возможное, чтобы компенсировать уход Баринова. В целом весь состав остался, матчей осталось не так много. Нужно выигрывать все, и тогда все будет хорошо», — отметил Сенников.

Баринов, являющийся воспитанником «Локомотива» и экс-капитаном команды, выступал за клуб с 2015 года. Его действующий контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона 2028/29.

После сыгранных 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.

112910415
112910415
сегодня в 13:35
опять пустое интервью Сенникова ...
8bvxqhkhk2pm
8bvxqhkhk2pm
сегодня в 12:24
Заменить будет трудно, а вот конкурента усилили.
particular
particular
сегодня в 12:11
Оптимист Сенников - это одно, а ресурсы и взгляды руководства - это другое...
Vilar
Vilar
сегодня в 12:03
Вторая лига России, дивизион «Б». Группа 3.
Команда "Орёл" на 8 месте из 15 команд.
Сенников Д. - заместителя директора по спортивной работе.
Занимался бы этот "эксперт" своей командой, которая не блещет,
а в Локо есть кому решать вопрос из-за ухода Баринова.
93z8gaga2vba
93z8gaga2vba
сегодня в 11:52
Компенсировать отсутствие Баринова ? Если от числа вычесть ноль, будет то же число. Поэтому у Локо , в этой связи, вообще нет проблем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:38
Посмотрим что на деле получится у Локо! Надеюсь что смогут
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 11:33
Скорее всего железнодорожникам удастся это сделать.
Capral
Capral
сегодня в 11:30, ред.
Всё это общие слова, но без конкретных предложений- как безболезненно закрыть позицию Баринова.

Если уж начал говорить, второй день подряд, то скажи, что нужно делать, назови конкретные имена, которые могут нивелировать потерю, в противном случае- это пустой базар. Сенников- сам в прошлом игрок, должен знать, что делать, он не с улицы пришел, в футболе понимает, а значит и подход должен быть деловой.
