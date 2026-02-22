Сенников считает, что «Локо» постарается компенсировать уход Баринова

1771747187

сегодня, 10:59

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» считает, что московский клуб располагает ресурсами для восполнения потери полузащитника .

Напомним, что в январе 29-летний Баринов сменил клуб, перейдя из «Локомотива» в московский ЦСКА .

«Думаю, „Локомотив“ сделает все возможное, чтобы компенсировать уход Баринова. В целом весь состав остался, матчей осталось не так много. Нужно выигрывать все, и тогда все будет хорошо», — отметил Сенников.

Баринов, являющийся воспитанником «Локомотива» и экс-капитаном команды, выступал за клуб с 2015 года. Его действующий контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона 2028/29.

После сыгранных 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.