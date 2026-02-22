Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИспания. Примера 2025/2026

Ла Лига расследует выкрики в адрес Винисиуса в матче «Осасуна» — «Реал»

сегодня, 17:52
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Ла Лига запустила расследование после появления кадров, на которых, как утверждается, фанаты «Осасуны» во время матча с «Реал Мадрид» скандируют в адрес Винисиуса Жуниора кричалку «Винисиус, умри».

25‑летний бразилец отметился голом в Памплоне отпраздновал его, показав рукой на имя на спине футболки.

Винисиус на протяжении всего матча подвергался свисту и оскорблениям с трибун, а теперь руководство лиги официально подтвердило, что изучает видеозаписи и может предпринять дисциплинарные меры в случае подтверждения факта ненавистнических выкриков.

Подписывайся в ВК
Все новости
В ЦСКА сообщили о важности мнения и реакции болельщиков по трансферам
19 февраля
Миграционная политика США отпугивает европейцев от поездки на ЧМ-2026
18 февраля
В Турции в судью бросили самокат
17 февраля
Руни о фанате МЮ, который не стрижется с 2024 года: «Он меня достал»
12 февраля
Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста против руководства клуба
01 февраля
Снуп Догг намерен вывести «Суонси» в Премьер-Лигу
31 января
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:17
Надо вы числить и по садить этих фанатов!! 😡 Такое не льзя желать человеку. Я даже гному такое не по желаю хотя его не навижу!!
Nenash
Nenash
сегодня в 19:03
Ну как ты хотел, Вини?.. ☝️
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 18:29
Вместо того чтобы аут сбросить в конце матча с Бенфикой, он стоял у бровки, тянул время и тем самым провоцировал болельщиков. Он всегда ищет возможность задеть трибуны.

Неудивительно, что его теперь будут оскорблять на всех стадионах лиги.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:22
Опять макака в главных ролях....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:14
Опять двадцать пять! Пора парню к арабам)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:05
На Вини ополчились все болельщики в мире, но в Реале опять будут доказывать, что он не виноват, он жертва.
Конечно оскорбления плохо, но может уже пора разбирать не только последствиями но и со следствием всего этого?
Вини надо пару раз жёстко наказать, может он задумается и не будет заниматься провокациями.
А пока Вини будет думать, что он неприкасаемый, будет и дальше творить "винибесия".
матос
матос
сегодня в 18:04
опять это тело обидели???
shur
shur
сегодня в 17:58
...а был ли мальчик?! Проехали,адиос!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:58
У этого го... на всех стадионах проблемы.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 17:56
Такого хейта в адрес игрока, причем на 200% заслуженного я давно не припомню.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 