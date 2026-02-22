Ла Лига расследует выкрики в адрес Винисиуса в матче «Осасуна» — «Реал»

Ла Лига запустила расследование после появления кадров, на которых, как утверждается, фанаты «Осасуны» во время матча с «Реал Мадрид» скандируют в адрес Винисиуса Жуниора кричалку «Винисиус, умри».
25‑летний бразилец отметился голом в Памплоне отпраздновал его, показав рукой на имя на спине футболки.
Винисиус на протяжении всего матча подвергался свисту и оскорблениям с трибун, а теперь руководство лиги официально подтвердило, что изучает видеозаписи и может предпринять дисциплинарные меры в случае подтверждения факта ненавистнических выкриков.
Неудивительно, что его теперь будут оскорблять на всех стадионах лиги.
Конечно оскорбления плохо, но может уже пора разбирать не только последствиями но и со следствием всего этого?
Вини надо пару раз жёстко наказать, может он задумается и не будет заниматься провокациями.
А пока Вини будет думать, что он неприкасаемый, будет и дальше творить "винибесия".
