Ла Лига расследует выкрики в адрес Винисиуса в матче «Осасуна» — «Реал»

сегодня, 17:52

Ла Лига запустила расследование после появления кадров, на которых, как утверждается, фанаты «Осасуны» во время матча с «Реал Мадрид» скандируют в адрес кричалку «Винисиус, умри».

25‑летний бразилец отметился голом в Памплоне отпраздновал его, показав рукой на имя на спине футболки.

Винисиус на протяжении всего матча подвергался свисту и оскорблениям с трибун, а теперь руководство лиги официально подтвердило, что изучает видеозаписи и может предпринять дисциплинарные меры в случае подтверждения факта ненавистнических выкриков.