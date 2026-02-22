Экс-игрок «Монако» считает, что Головин становится легендой клуба

Бывший футболист сборной Франции и «Монако» Камель Мерием оценил вклад россиянина Александра Головина в игру монегасков.
Александр Головин — хороший футболист, важный игрок для «Монако». Он может забивать, отдавать ассисты. Я живу в Монако, поэтому много раз видел его игру, он очень хорош. Не так много общались с ним, но видел его в игре, у него отличные качества. Конечно, он становится легендой «Монако», все-таки уже семь лет в клубе, еще есть контракт. Когда так много лет в клубе, то это означает важность футболиста для коллектива. Я думаю, что он может вообще всю [оставшуюся] карьеру провести в «Монако».
аккуратный человек,игрок! Можно сказать сам себя сделал,поставил
в Клубе, заслужил цену и уважение к себе! Как у меня жена говорит
о людях в профессии :" Человек на своём месте!"
....В Монако Он давно однако!
А начинал,доказывал с нуля!
Конечно сложно было по началу!
Но это было сделано не зря!!!
И вот контракт и это ФАКТ....!!!
