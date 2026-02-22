Комбуарэ возглавил «Париж»

Руководство «Парижа» назначило Антуана Комбуарэ новым главным тренером команды после ухода Стефана Жийи.
Клуб, испытывающий трудности в Лиге 1, занимает место в шести очках от зоны вылета и не знает побед во всех турнирах с 18 января. После ничьей 1:1 с «Тулузой» в субботу, 21 февраля, руководство «Парижа» отправило Жийи в отставку и оперативно нашло ему замену.
62‑летний Комбуарэ, ранее возглавлявший ПСЖ и «Нант», находился без работы с конца прошлого сезона.
Представитель семьи Арно, владеющей клубом, Антуан Арно заявил:
Мы рады приветствовать Антуана Комбуарэ — известную фигуру в мире футбола, чей опыт позволит нам продолжить развитие "Парижа”. Его послужной список и богатый опыт работы в Лиге 1 станут ценным вкладом в достижение целей клуба.
