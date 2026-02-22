Top.Mail.Ru
Комбуарэ возглавил «Париж»

сегодня, 22:21

Руководство «Парижа» назначило Антуана Комбуарэ новым главным тренером команды после ухода Стефана Жийи.

Клуб, испытывающий трудности в Лиге 1, занимает место в шести очках от зоны вылета и не знает побед во всех турнирах с 18 января. После ничьей 1:1 с «Тулузой» в субботу, 21 февраля, руководство «Парижа» отправило Жийи в отставку и оперативно нашло ему замену.

62‑летний Комбуарэ, ранее возглавлявший ПСЖ и «Нант», находился без работы с конца прошлого сезона.

Представитель семьи Арно, владеющей клубом, Антуан Арно заявил:

Мы рады приветствовать Антуана Комбуарэ — известную фигуру в мире футбола, чей опыт позволит нам продолжить развитие "Парижа”. Его послужной список и богатый опыт работы в Лиге 1 станут ценным вкладом в достижение целей клуба.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:10
Может улучшит игру команды и положение !
shur
shur
сегодня в 23:08
...умерать при виде Парижа Комбуарэ не собирается! За плечами
другой Париж и Нант, смотрим,анализируем,удачи!
