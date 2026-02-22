Top.Mail.Ru
Будущее Спаллетти в «Ювентусе» под вопросом

сегодня, 22:29

Будущее тренера Лучано Спаллетти в «Ювентусе» оказалось под угрозой на фоне неудачных результатов команды и неопределённости с выходом в Лигу чемпионов следующего сезона.

66‑летний специалист принял туринцев, чтобы стабилизировать ситуацию после увольнения Игора Тудора, который впоследствии возглавил «Тоттенхэм». Однако команда продолжает испытывать трудности — «Ювентус» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах, и участие в следующем розыгрыше ЛЧ находится под угрозой.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство клуба недовольно положением дел. Судьбу Спаллетти определят ближайшие поединки против «Ромы» и «Галатасарая».

Контракт итальянского наставника с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона, но, по данным источника, при сохранении неудовлетворительных результатов продлён он не будет.

Все комментарии
particular
particular
сегодня в 23:13
И Спаллетти не тот, да и Юве не прежний...
shur
shur
сегодня в 22:48
...Сеньору Старую простите,
Вы мне кухарку замените!
Сказал с укором наш Спалетти,
Несите поскорее мне спагетти!!!
От Рома тяжело мне будет точно,
Но Я могу в Сарае отлежаться,
И волею судьбы наверно,
С Турином мне прийдётся распрощаться!!!
Гость
