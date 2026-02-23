1771840163

сегодня, 12:49

По мнению , чемпиона России в составе «Зенита», , форвард «Акрона» из Тольятти, и , нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра», имеют одну общую черту — они оба сохраняют свое увлечение футболом и получают удовольствие от игры.

37-летний Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, имеет действующий контракт с «Акроном» до конца сезона. Соглашение 41-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года.

«Я не удивлен тому, что Дзюба еще играет. Всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно. Это похоже на Роналду, такая же история, — сказал Мейра. — Роналду — необычный футболист, но он все равно еще играет, горит игрой. Я счастлив, что Дзюба все еще увлечен футболом. Надеюсь, что он продолжит ощущать положительные эмоции от игры».

Мейра недавно принял участие в Кубке легенд, где выступал за сборную мировых звезд. Турнир прошел 21-22 февраля, и сборная мира заняла шестое место.

«Это был сложный турнир, плохие результаты для нас. Российские клубы показывали хорошую игру. Но я рад быть частью этого турнира», — прокомментировал португалец.