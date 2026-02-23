Top.Mail.Ru
Дик Адвокат ушел с должности главного тренера сборной Кюрасао

сегодня, 13:23

Голландский специалист Дик Адвокат, ранее возглавлявший сборную России и петербургский «Зенит», покинул пост главного тренера сборной Кюрасао. Об этом официально объявила пресс-служба команды.

«Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу, его преемником назначен Фред Рюттен. Адвокат решил полностью посвятить себя дочери, у которой возникли проблемы со здоровьем», — сообщается в заявлении пресс-службы сборной.

Под руководством 78-летнего специалиста сборная Кюрасао в ноябре впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. Он возглавлял команду с января 2024 года. В 2006–2009 годах Адвокат работал с «Зенитом», приведя клуб к победе в чемпионате России (2007), Кубке УЕФА (2008) и Суперкубке УЕФА (2008). С 2010 по 2012 год он тренировал сборную России. В его тренерском портфолио также работы с национальными командами Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, а также клубы ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд» и турецкий «Фенербахче».

Источник: itar-tass.com Фото: Соцсети Федерации футбола Кюрасао
5mzvpv6svx4g
5mzvpv6svx4g
сегодня в 16:34
Лучше предложения, что бы заботиться о дочери, у него не будет.
112910415
112910415
сегодня в 16:22
больших побед немало было у Мастера !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:54, ред.
здоровье дочери важней.
футбол и чм еще будут. все повторяется.
если с дочерью что то серьезное, и не дай Аллах, она умрет, а Дик на футболе.
разве это нормально?
Дик верное решение принял, быть рядом своим ребенком.
футбол некуда не уйдет.
пусть все будет хорошо, здоровья дочери Дика, и всем.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:46
Адвокат принял решение... Видимо, ему тоже тяжело — годы дают о себе знать. Здоровья им всем!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 15:39
Эх, какого тренера потеряли в 2012 из-за глупости! Мог бы до сих работать.
Помню. Адвокат был очень удивлен своей отставкой, говорил - "Не понимаю, я ведь хорошую команду создал ... Был уверен, что продолжу готовить к ЧМ".
Я тоже не понимал и был очень удивлен. Сборная 2012 была даже сильнее сборной 2008.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:38
не скажу что уж прям Кюрасао мега молодец сборная. во-первой, попала она на ЧМ благодаря его расширению чуть ли не в два раза. а во-вторых сборные Кюрасао и Суринама - это сборные забракованных голландцев, не попавших в основу сборной Нидерландов. потому работал там Дик не с папуасами а с вполне себе голландцами из Аякса, просто не дотягивающими до основной сборной. но все равно молодчик. люблю когда всякие Коста-Рики в плейофф выходят оставляя за бортом Испании и Португалии))
particular
particular ответ t8c6nyf6zk7r (раскрыть)
сегодня в 15:37
Иллюзорная гармония подобна несбыточной мечте...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:37
Ну что же, причина очень уважительная...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:18
Очень жаль...
Дика Адвоката понять можно, здоровье близких людей превыше всего.
Но как бы хотелось посмотреть на него на ЧМ и его команду, которую он вывел на высокий уровень.
t8c6nyf6zk7r
t8c6nyf6zk7r ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:02, ред.
Возможно и я ошибаюсь, но если Германия проиграет Кюрасао на мундиале, то гармония Адвоката что в Саду, что на лавке сборной не будет поддаваться сомнению.)
particular
particular ответ 77fkacnxfh96 (раскрыть)
сегодня в 14:58
В 78 лет Адвокат более гармонично и трогательно смотрелся бы на лавочке в Люксембургском саду, чем на лавке сборной Кюрасао... Возможно ошибаюсь...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:40
Семья это прежде всего!
shur
shur
сегодня в 14:16, ред.
...Даже и не спрашивайте,где это,ребятушки !!!
77fkacnxfh96
77fkacnxfh96 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:58, ред.
Мопассан любил гулять по Люксембургскому саду вечерами. И несколько раз ночью встречал там пару весьма преклонных лет: старик садился на лавочку, а его супруга ( бывшая танцовщица) танцевала для него... Трогательная история, дающая пищу размышлениям и призыв Жить покуда жив...

Если мне не изменяет память, то этот факт сподвиг великого француза к написанию новеллы "Менуэт"
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:55
Похоже что-то серьезное у дочери... печально это. Пожелаю выздоровления
particular
particular
сегодня в 13:52
На исходе 8-ого десятка надо уже не о командах, турнирах и результатах думать...
Гость
