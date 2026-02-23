Дик Адвокат ушел с должности главного тренера сборной Кюрасао

Голландский специалист Дик Адвокат, ранее возглавлявший сборную России и петербургский «Зенит», покинул пост главного тренера сборной Кюрасао. Об этом официально объявила пресс-служба команды.
«Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу, его преемником назначен Фред Рюттен. Адвокат решил полностью посвятить себя дочери, у которой возникли проблемы со здоровьем», — сообщается в заявлении пресс-службы сборной.
Под руководством 78-летнего специалиста сборная Кюрасао в ноябре впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. Он возглавлял команду с января 2024 года. В 2006–2009 годах Адвокат работал с «Зенитом», приведя клуб к победе в чемпионате России (2007), Кубке УЕФА (2008) и Суперкубке УЕФА (2008). С 2010 по 2012 год он тренировал сборную России. В его тренерском портфолио также работы с национальными командами Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, а также клубы ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд» и турецкий «Фенербахче».