Дик Адвокат ушел с должности главного тренера сборной Кюрасао

1771842232

сегодня, 13:23

Голландский специалист , ранее возглавлявший сборную России и петербургский «Зенит», покинул пост главного тренера сборной Кюрасао. Об этом официально объявила пресс-служба команды.

«Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу, его преемником назначен Фред Рюттен. Адвокат решил полностью посвятить себя дочери, у которой возникли проблемы со здоровьем», — сообщается в заявлении пресс-службы сборной.