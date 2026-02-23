Top.Mail.Ru
Поле стадиона в Туле не допустили до проведения матча «Арсенала» с «Локо»

сегодня, 15:26

РФС принял решение о невозможности проведения матча второго этапа 1/4 финала Кубка России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» на стадионе «Арсенал» в Туле. Об этом сообщил представитель РФС Дмитрий Романников.

Матч должен состояться 5 марта в 18:30 мск.

«Согласно регламенту проведения Кубка России за 12 дней до проведения матча комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием, — сказал Романников. — Зная сложную ситуацию с футбольным полем в городе Тула дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния футбольного поля».

«Согласно регламенту комиссия оценивает текущее состояния поля, а именно состояние не позднее чем за 12 дней до матча. Футбольное поле на стадионе в городе Тула не соответствует по самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики было принято решение не допускать футбольное поле стадиона в городе Тула до проведения матча», — добавил он.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:47
Ну а как они хотели в ентем РФС! Что у нас климат поменяется? По мне так надо переходить обратно! Весна-осень
112910415
112910415
сегодня в 16:30
главное - стабильность ...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:27, ред.
Ну началось, ещё в утренних новостях Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выражал надежду, что вторая часть сезона пройдет без скандалов и спорных моментов, и вот вам пожалуйста, первый. В Кубке страны готовность стадиона в Туле с оценкой "неуд". Смею предположить, что на этом негативные сообщения не закончатся. Даже, если остальные первые матчи в РПЛ и Кубке этого года и состоятся, недовольство состоянием футбольных полей одной Тулой не ограничится. Прежде всего, кто привык к хорошему газону. Два тура подряд Оренбург у себя на зимней синтетике принимает гостей из Тольятти и Питера.
Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:08
В Туле постоянно проблемы с полом
