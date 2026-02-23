Поле стадиона в Туле не допустили до проведения матча «Арсенала» с «Локо»

1771849591

сегодня, 15:26

РФС принял решение о невозможности проведения матча второго этапа 1/4 финала Кубка России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» на стадионе «Арсенал» в Туле. Об этом сообщил представитель РФС Дмитрий Романников.

Матч должен состояться 5 марта в 18:30 мск.

«Согласно регламенту проведения Кубка России за 12 дней до проведения матча комиссия Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием, — сказал Романников. — Зная сложную ситуацию с футбольным полем в городе Тула дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния футбольного поля».

«Согласно регламенту комиссия оценивает текущее состояния поля, а именно состояние не позднее чем за 12 дней до матча. Футбольное поле на стадионе в городе Тула не соответствует по самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики было принято решение не допускать футбольное поле стадиона в городе Тула до проведения матча», — добавил он.