Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Четверо игроков АПЛ подверглись расистским оскорблениям на выходных

вчера, 22:21

Полиция Великобритании в понедельник сообщила, что расследует расистские оскорбления, размещённые в Сети в адрес четырёх футболистов Премьер‑лиги на прошлых выходных.

Нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре и полузащитник «Сандерленда» Романи Мандл стали жертвами подобных атак в воскресенье, а защитник «Челси» Уэсли Фофана и хавбек «Бернли» Ганнибал Межбри столкнулись с аналогичным абьюзом в субботу после матча их клубов, завершившегося со счётом 1:1.

Главный констебль Марк Робертс, возглавляющий отдел, занимающийся работой с нарушениями в футболе, заявил в понедельник:

Для расистских оскорблений нет и не может быть места — ни онлайн, ни вне интернета, и каждый, кто думает, что может спрятаться за клавиатурой, должен подумать ещё раз. Мы осуждаем это отвратительное поведение, и мы сделаем всё возможное, чтобы с помощью нашей специализированной команды установить виновных и привлечь их к ответственности.

Подписывайся в ВК
Все новости
УЕФА завел дело после скандала в матче «Бенфика» — «Реал»
18 февраля
Престианни обвинил Винисиуса в клевете
18 февраля
Легендарный игрок «Бенфики» Луизао назвал Престианни «расистом»
18 февраля
Винисиус опубликовал заявление после расистского скандала в игре ЛЧ
18 февраля
«Ланс» осудил проявления расизма в адрес новичка клуба Сен-Максимена
03 февраля
СлухиВинисиус подвергся расистским оскорблениям — газета
15 января
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:48
....=))
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:50
"Чёрный список"?...это тоже расизм)...
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:53
...хотя бы для начало не пускать на трибуны, в чёрный список!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:47
Что то расисты активизировались, это не порядок!! Фифа слишком мягка с ними. Надо давать за расизм тюремные сроки только тогда это прекратится.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:33
...Один за всех и все под скверной !!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:23
Пошла жара....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 