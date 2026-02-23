Четверо игроков АПЛ подверглись расистским оскорблениям на выходных

1771874496

вчера, 22:21

Полиция Великобритании в понедельник сообщила, что расследует расистские оскорбления, размещённые в Сети в адрес четырёх футболистов Премьер‑лиги на прошлых выходных.

Нападающий «Вулверхэмптона» и полузащитник «Сандерленда» стали жертвами подобных атак в воскресенье, а защитник «Челси» и хавбек «Бернли» столкнулись с аналогичным абьюзом в субботу после матча их клубов, завершившегося со счётом 1:1.

Главный констебль Марк Робертс, возглавляющий отдел, занимающийся работой с нарушениями в футболе, заявил в понедельник: