Четверо игроков АПЛ подверглись расистским оскорблениям на выходных

Полиция Великобритании в понедельник сообщила, что расследует расистские оскорбления, размещённые в Сети в адрес четырёх футболистов Премьер‑лиги на прошлых выходных.
Нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре и полузащитник «Сандерленда» Романи Мандл стали жертвами подобных атак в воскресенье, а защитник «Челси» Уэсли Фофана и хавбек «Бернли» Ганнибал Межбри столкнулись с аналогичным абьюзом в субботу после матча их клубов, завершившегося со счётом 1:1.
Главный констебль Марк Робертс, возглавляющий отдел, занимающийся работой с нарушениями в футболе, заявил в понедельник:
Для расистских оскорблений нет и не может быть места — ни онлайн, ни вне интернета, и каждый, кто думает, что может спрятаться за клавиатурой, должен подумать ещё раз. Мы осуждаем это отвратительное поведение, и мы сделаем всё возможное, чтобы с помощью нашей специализированной команды установить виновных и привлечь их к ответственности.