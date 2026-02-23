У «Барселоны» было предложение на €250 млн по трансферу Ямаля

1771876880

вчера, 23:01

Французский «Пари Сен‑Жермен» два года назад делал попытку подписать форварда за рекордные деньги, но «Барселона» отказалась от сделки.

Президент каталонского клуба сообщил, что парижане предлагали €250 млн за молодого вингера, однако руководство «Барсы» отклонило предложение.

«Два года назад ПСЖ предложил нам €250 млн за Ламина Ямаля. Мы отказались. Ему было 17 лет — некоторые думали, что мы сошли с ума», — рассказал Лапорта.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны» и один из ключевых талантов клуба нового поколения. К 18 годам он уже успел выиграть с «сине‑гранатовыми» чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании в сезоне‑2024/25, а также ранее становился чемпионом страны в 2023 году и обладателем Суперкубка в 2026‑м. В составе сборной Испании форвард уже завоевал титул чемпиона Европы.