Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

У «Барселоны» было предложение на €250 млн по трансферу Ямаля

вчера, 23:01

Французский «Пари Сен‑Жермен» два года назад делал попытку подписать форварда Ламина Ямаля за рекордные деньги, но «Барселона» отказалась от сделки.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил, что парижане предлагали €250 млн за молодого вингера, однако руководство «Барсы» отклонило предложение.

«Два года назад ПСЖ предложил нам €250 млн за Ламина Ямаля. Мы отказались. Ему было 17 лет — некоторые думали, что мы сошли с ума», — рассказал Лапорта.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны» и один из ключевых талантов клуба нового поколения. К 18 годам он уже успел выиграть с «сине‑гранатовыми» чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании в сезоне‑2024/25, а также ранее становился чемпионом страны в 2023 году и обладателем Суперкубка в 2026‑м. В составе сборной Испании форвард уже завоевал титул чемпиона Европы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Интер Майами» работает над трансфером Каземиро
21 февраля
СлухиКандидат в президенты «Барселоны» провел переговоры с Кейном
21 февраля
Слухи«Манчестер Юнайтед» решил отпустить Санчо свободным агентом
20 февраля
«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере вундеркинда «Палмейраса» Аллана
20 февраля
Коутиньо хочет расторгнуть контракт с «Васку да Гама»
19 февраля
Слухи«Аль-Иттихад» начал переговоры с Салахом
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
А еще- перевязать ленточкой и упаковать в красивую праздничную коробку.))) Но в его нынешнем состоянии- нет дураков, за такое бабло покупать, он даже его папе не нужOн...))))))))))))))))))))))))))))))))))
И кстати, я не уверен, что Ямалька подошел бы по стилю игры ПСЖ. Всё-таки, ПСЖ- коллективная команда, давящая всей мощью и всем составом на соперника. А Ямаль- индивидуалист, пижончик, играющий на публику. По большому счету, он игрок не социальный, хотя на поле и выполняет функции распасовщика.......................
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Продать...и папу в подарок)...
Sergo81
Sergo81
вчера в 23:45
Два года назад ПСЖ был в статусе денежного мешка и безтрофейника. Сейчас это топклуб. Причём хорошоорганизованный и нет нужды покупать Ямаля сейчас. Хотя помня трансфер Неймана, уверен, что предлагали 250.
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:41, ред.
что-то Лапорта заврался в замкнутый круг. когда он плачет что у клуба миллиарды долгов на весь мир хнычет, то такие сделки осуществляются как продажа Ямаля или еще кого неважно осуществляются не задумываясь. продажа спасла бы клуб. значит не было там никаких долгов, кроме тех что он сам наворовал.
Nenash
Nenash
вчера в 23:23
Сейчас он стоит больше. Это сейчас самый дорогой игрок в мире.. Без вариантов.. Но Лапорта его не продаст... Иначе ему не простят этого.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:21
Ямаль. Педри. Кубарси.
не продаются.
Capral
Capral
вчера в 23:06, ред.
Сейчас за эти деньги его уже можно продавать. Не видно прогресса- одно пижонство и самолюбование... Пацанчик конечно талантлив, но на мой взгляд, остановился в творческом росте. Здесь всё вместе: и головокружение славой, и огромные деньги, и молодость, и несерьёзность в отношении к футболу... Впечатление такое, что двигается по инерции, чисто механически.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:02
Ну это конечно слова... Но ПСЖ мог предложить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 