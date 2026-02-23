Top.Mail.Ru
«Бенфика» хочет взять Престианни в Мадрид на ответную игру с «Реалом»

вчера, 22:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаЗавтра в 23:00 Не начался

Португальская «Бенфика» намерена взять хавбека Джанлуку Престианни на ответный стыковой матч Лиги чемпионов против «Реала».

Лиссабонцы хотят, чтобы игрок полетел в Мадрид вместе с командой, даже несмотря на то, что он все равно не выйдет на поле из-за одноматчевой дисквалификации, которую ему выписал УЕФА на время разбирательства по делу о предполагаемом оскорблении игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.

В Испании опасаются, что такое решение «Бенфики» излишне накалит и без того непростую обстановку перед ответной игрой и спровоцирует проблемы с безопасностью.

Capral
Capral
сегодня в 00:09
А почему бы, просто не пожать друг другу руки?
Как говорится: "Кто старое помянет- тому глаз вон, а кто забудет- тому оба!
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:01
Если приедет и Вини забьёт, то Вини точно будет танцевать и улыбаться ему.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:41
Будет хорошим раздрожителем для Винисиуса, точнее мотиватором, отгузить парочку голов в ворота Бенфики.
Nenash
Nenash
вчера в 23:25
Это правильно.. Иначе это было бы досрочное поражение. Пусть свистят.. ☝️
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:04
Играть и поедет туристов. Право клуба... Брать или нет
shur
shur
вчера в 22:54, ред.
...а вот это уже провокация!!!
Гость
