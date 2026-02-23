«Бенфика» хочет взять Престианни в Мадрид на ответную игру с «Реалом»

Португальская «Бенфика» намерена взять хавбека Джанлуку Престианни на ответный стыковой матч Лиги чемпионов против «Реала».
Лиссабонцы хотят, чтобы игрок полетел в Мадрид вместе с командой, даже несмотря на то, что он все равно не выйдет на поле из-за одноматчевой дисквалификации, которую ему выписал УЕФА на время разбирательства по делу о предполагаемом оскорблении игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.
В Испании опасаются, что такое решение «Бенфики» излишне накалит и без того непростую обстановку перед ответной игрой и спровоцирует проблемы с безопасностью.
Как говорится: "Кто старое помянет- тому глаз вон, а кто забудет- тому оба!
