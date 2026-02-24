«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче чемпионата Англии

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 71-й минуте забил Беньямин Шешко.
По итогам встречи «Эвертон» имеет 37 очков (9-е место), у гостей — 48 очков (4-е место).
В следующем матче «Эвертон» сыграет 28 февраля, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 1 марта (соперник — «Кристал Пэлас»).
Увижу битый "Эвертон"!
Как Руни на игре сидит,
И что там колдует,бередит!!!
Глори,глори, Ман Юнайтед!!!
Увижу битый "Эвертон"!
Как Руни на игре сидит,
И что там колдует,бередит!!!
Глори,глори, Ман Юнайтед!!!
Второй тайм начался с двух острейших атак в одну и другую сторону, но безуспешно. Игра катилась к нулевой ничьей. И вот, тут то, Эвертон, который полтора тайма играл преимущественно на контр атаках, сам попал на контр выпад гостей, после чего, последовал королевский пас, метров на 60, с голом Шешко!!! В дальнейшем, Эвертон свалился на примитивные и банальные навесы, которые легко выносил из своей штрафной МЮ.
Если кого-то отметить персонально, то это Кунья, который успевал на всех участках поля- на подстраховке, в созидании и в разрушении. Справедливости ради стоит отметить, что после прихода Каррика, МЮ стал более последовательным, организованным и системным. Итак, мои поздравления МЮ, который продолжает твердой поступью двигаться дальше, после прихода Каррика!!! Хотя, вопросы по игре, всё же имеются.............................)))
Второй тайм начался с двух острейших атак в одну и другую сторону, но безуспешно. Игра катилась к нулевой ничьей. И вот, тут то, Эвертон, который полтора тайма играл преимущественно на контр атаках, сам попал на контр выпад гостей, после чего, последовал королевский пас, метров на 60, с голом Шешко!!! В дальнейшем, Эвертон свалился на примитивные и банальные навесы, которые легко выносил из своей штрафной МЮ.
Если кого-то отметить персонально, то это Кунья, который успевал на всех участках поля- на подстраховке, в созидании и в разрушении. Справедливости ради стоит отметить, что после прихода Каррика, МЮ стал более последовательным, организованным и системным. Итак, мои поздравления МЮ, который продолжает твердой поступью двигаться дальше, после прихода Каррика!!! Хотя, вопросы по игре, всё же имеются.............................)))
с трудностями, сложностями, но победа! У МЮ впервые за долгое время есть командная игра! А Пешка, тьфу ты Шешко должен был хоронить Эвертон второй раз, вот что значит мало опыта у парня, хотя с первым грамотно подключился! Всех болел МЮ- мои поздравления!!!
с трудностями, сложностями, но победа! У МЮ впервые за долгое время есть командная игра! А Пешка, тьфу ты Шешко должен был хоронить Эвертон второй раз, вот что значит мало опыта у парня, хотя с первым грамотно подключился! Всех болел МЮ- мои поздравления!!!