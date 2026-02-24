Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче чемпионата Англии

сегодня, 01:00
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 71-й минуте забил Беньямин Шешко.

По итогам встречи «Эвертон» имеет 37 очков (9-е место), у гостей — 48 очков (4-е место).

В следующем матче «Эвертон» сыграет 28 февраля, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 1 марта (соперник — «Кристал Пэлас»).

sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:24
Болел МЮ с выстраданными тремя очками
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:38
Когда Шешко с замены выше и забил, напомнил мине кого-то когда-то
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:21
+1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
сегодня в 01:18
...Сегодня явно Я сквозь сон,
Увижу битый "Эвертон"!
Как Руни на игре сидит,
И что там колдует,бередит!!!
Глори,глори, Ман Юнайтед!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:18, ред.
Равная игра, но МЮ повезло чуть больше. Отвратный 1-й тайм с обеих сторон- тягучий, позиционный и тошнотворный. Гости большую часть времени пытались пробиться к воротам Эвертона через центр, но вязли и грузли в позиционной обороне хозяев. Фактически, без голевых моментов тайм. Правда, во 2-м тайме, МЮ резко поменял направление атак, загрузив свой правый фланг...

Второй тайм начался с двух острейших атак в одну и другую сторону, но безуспешно. Игра катилась к нулевой ничьей. И вот, тут то, Эвертон, который полтора тайма играл преимущественно на контр атаках, сам попал на контр выпад гостей, после чего, последовал королевский пас, метров на 60, с голом Шешко!!! В дальнейшем, Эвертон свалился на примитивные и банальные навесы, которые легко выносил из своей штрафной МЮ.

Если кого-то отметить персонально, то это Кунья, который успевал на всех участках поля- на подстраховке, в созидании и в разрушении. Справедливости ради стоит отметить, что после прихода Каррика, МЮ стал более последовательным, организованным и системным. Итак, мои поздравления МЮ, который продолжает твердой поступью двигаться дальше, после прихода Каррика!!! Хотя, вопросы по игре, всё же имеются.............................)))
shur
shur
сегодня в 01:07, ред.
...вот оно-вымученное счастье,под названием Виктория! Заслуженно,
с трудностями, сложностями, но победа! У МЮ впервые за долгое время есть командная игра! А Пешка, тьфу ты Шешко должен был хоронить Эвертон второй раз, вот что значит мало опыта у парня, хотя с первым грамотно подключился! Всех болел МЮ- мои поздравления!!!
