Престианни раздумывает над тем, чтобы засудить Винисиуса и Мбаппе

сегодня, 09:37
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Аргентинский полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни рассматривает возможность инициировать судебное разбирательство против игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе по делу о дискриминационном поведении, сообщает El Chiringuito TV.

23 февраля дисциплинарный комитет УЕФА по этике и контролю временно отстранил Престианни от ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов против мадридского клуба за нарушение статьи регламента, касающейся дискриминационного поведения. Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. После забитого мяча Винисиус эмоционально отпраздновал гол перед фанатами «Бенфики», а затем пожаловался арбитру на расистские оскорбления с трибун, которые, по данным испанских СМИ, могли исходить в том числе от Престианни. Матч был прерван примерно на 10 минут, а в концовке болельщики португальского клуба бросали в игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.

Ответный поединок «Реала» и «Бенфики» пройдёт 25 февраля в Мадриде, и из‑за решения УЕФА Престианни в нём участия не примет.

sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:54
Судилка у него выросла для таких серьёзных дел? 😁😁😁
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:48, ред.
Хорошо, что раздумывает.. У него нет никаких перспектив выиграть подобное дело... Ведь слово "Обезьяна" или другое оскорбление Престиани, всё-таки, говорил? Иначе, зачем закрывал рот футболкой? Может игрок думает, что лучшая защита это нападение? Не тот случай. Каждое новое действие аргентинца делает ситуацию только хуже.. И признаваться нельзя. Парню не позавидуешь, зато урок получит на всю жизнь. Как бы система не вознамерилась провести показательный процесс?
112910415
112910415
сегодня в 10:38
нормальный цивилизованный ход
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:24
А ведь же может попробовать)))
sazqz59e7jzd
sazqz59e7jzd
сегодня в 10:13
Обезьян нужно отправить в зоопарк, они сами виноваты.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:11
Хотел бы я посмотреть на это..
