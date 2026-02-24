Престианни раздумывает над тем, чтобы засудить Винисиуса и Мбаппе

Аргентинский полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни рассматривает возможность инициировать судебное разбирательство против игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе по делу о дискриминационном поведении, сообщает El Chiringuito TV.
23 февраля дисциплинарный комитет УЕФА по этике и контролю временно отстранил Престианни от ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов против мадридского клуба за нарушение статьи регламента, касающейся дискриминационного поведения. Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. После забитого мяча Винисиус эмоционально отпраздновал гол перед фанатами «Бенфики», а затем пожаловался арбитру на расистские оскорбления с трибун, которые, по данным испанских СМИ, могли исходить в том числе от Престианни. Матч был прерван примерно на 10 минут, а в концовке болельщики португальского клуба бросали в игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.
Ответный поединок «Реала» и «Бенфики» пройдёт 25 февраля в Мадриде, и из‑за решения УЕФА Престианни в нём участия не примет.