Престианни раздумывает над тем, чтобы засудить Винисиуса и Мбаппе

сегодня, 09:37

Аргентинский полузащитник «Бенфики» рассматривает возможность инициировать судебное разбирательство против игроков «Реала» и по делу о дискриминационном поведении, сообщает El Chiringuito TV.

23 февраля дисциплинарный комитет УЕФА по этике и контролю временно отстранил Престианни от ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов против мадридского клуба за нарушение статьи регламента, касающейся дискриминационного поведения. Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. После забитого мяча Винисиус эмоционально отпраздновал гол перед фанатами «Бенфики», а затем пожаловался арбитру на расистские оскорбления с трибун, которые, по данным испанских СМИ , могли исходить в том числе от Престианни. Матч был прерван примерно на 10 минут, а в концовке болельщики португальского клуба бросали в игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.