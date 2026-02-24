Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2025/2026

Хакими привлекли в суд по делу об изнасиловании

сегодня, 14:53

Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании, сообщает газета Le Parisien.

Дата слушаний пока не назначена. Футболист категорически отрицает вину: «Сегодня обвинения в изнасиловании достаточно для суда, даже если я его отвергаю, а все доказательства указывают на ложность претензий. Это несправедливо и к невиновным, и к реальным жертвам. Жду суда, который вскроет правду», — написал 27-летний Хакими в соцсети X.

Обвинения прокуратура Нантера предъявила в марте 2023 года: 24-летняя девушка заявила о нападении в феврале того же года. В августе 2025-го Le Parisien сообщала, что Хакими грозит до 15 лет лишения свободы — именно такого наказания требует прокуратура.

Подписывайся в ВК
Все новости
Престианни раздумывает над тем, чтобы засудить Винисиуса и Мбаппе
Сегодня, 09:37
Дело о мошенничестве в футболе по заявлению Федорищева прекращено
16 февраля
Бывшего игрока сборной Нидерландов хотят посадить за отмывание денег
14 февраля
Суд вернул иск по долгу «Крыльев Советов»
31 января
Иск Аршавина относительно изменения размера алиментов был удовлетворен
28 января
«Дочка» Ростеха намерена обратиться в суд за признанием КС банкротом
21 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 