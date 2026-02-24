Хакими привлекли в суд по делу об изнасиловании

1771934002

сегодня, 14:53

Защитник ПСЖ и сборной Марокко предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании, сообщает газета Le Parisien.

Дата слушаний пока не назначена. Футболист категорически отрицает вину: «Сегодня обвинения в изнасиловании достаточно для суда, даже если я его отвергаю, а все доказательства указывают на ложность претензий. Это несправедливо и к невиновным, и к реальным жертвам. Жду суда, который вскроет правду», — написал 27-летний Хакими в соцсети X.

Обвинения прокуратура Нантера предъявила в марте 2023 года: 24-летняя девушка заявила о нападении в феврале того же года. В августе 2025-го Le Parisien сообщала, что Хакими грозит до 15 лет лишения свободы — именно такого наказания требует прокуратура.