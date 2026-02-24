Top.Mail.Ru
Сёмин оценил возможность переноса стыковых матчей ЧМ из Мексики

сегодня, 16:26

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что ФИФА может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Предугадывать дальнейшее развитие событий, на мой взгляд, не имеет смысла. Мне кажется, что перенос межконтинентальных стыковых матчей из Мексики никак не отразится на проведении самого чемпионата мира.

Я думаю, что столь опытные руководители ФИФА и УЕФА видят ситуацию в целом и примут взвешенное, правильное решение.

Недавно в Мексике возникли проблемы с безопасностью из-за массовых беспорядков, начавшихся после ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско».

