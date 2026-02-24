Матч между Мексикой и Исландией состоится, несмотря на беспорядки

1771942803

сегодня, 17:20

Товарищеский матч сборных Мексики и Исландии в Керетаро состоится 25 февраля по плану и не будет отменён, сообщают источники ESPN.

Игра начнётся в ночь на 26 февраля в 05:00 по московскому времени. Это подтверждение прозвучало на фоне сообщений The Athletic о возможном переносе межконтинентальных стыковых матчей ЧМ -2026 из Мексики из-за беспорядков в стране.