Матч между Мексикой и Исландией состоится, несмотря на беспорядки

сегодня, 17:20
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб ИсландияИсландия26.02.2026 в 05:00 Не начался

Товарищеский матч сборных Мексики и Исландии в Керетаро состоится 25 февраля по плану и не будет отменён, сообщают источники ESPN.

Игра начнётся в ночь на 26 февраля в 05:00 по московскому времени. Это подтверждение прозвучало на фоне сообщений The Athletic о возможном переносе межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026 из Мексики из-за беспорядков в стране.

ФИФА выразила обеспокоенность хаотичными событиями, освещаемыми мировыми СМИ, и предупредила, что стыки конца марта могут быть перенесены без гарантий безопасности. Посольство России ранее рекомендовало избегать штата Халиско после ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». ЧМ-2026 с 48 командами пройдёт в США, Канаде и Мексике, стартуя 11 июня.

Источник: itar-tass.com
