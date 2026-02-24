Top.Mail.Ru
Гришин оценил интерес ЦСКА к Коутиньо

сегодня, 20:21

Чемпион СССР в составе армейцев Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что клуб интересуется бразильским хавбеком Филиппе Коутиньо.

Я так понимаю, что он является свободным агентом, в последнее время за «Васку да Гама» уже не играл, 33 года, не знаю, нужен ЦСКА такой трансфер или нет. Никто не спорит, что Коутиньо был большим футболистом раньше, а как сейчас выглядит — никто не знает. С точки зрения имени трансфер хорош, но если смотреть на долгосрочную перспективу, то трансфер спорный.

Но мне кажется, что происходит какой-то вброс. Потому что ЦСКА укомплектован хорошо под борьбу за первое место. И Коутиньо, наверное, в 33 года уже и не нужен. А если брать с точки зрения бизнеса, то потом куда его продавать, на сколько заключать контракт? Поэтому кажется вбросом, чтобы люди пообсуждали.

STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:52
Можно также сказать - Коняшки не предложат)))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 21:51
Коутиньо не поедет.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 21:27
Добра Иван! Даже если гипотетически представить что руководство ЦСКА решила взять его , не думаю что он принесет много пользы Коняшкам!
STVA 1
STVA 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 21:24
Приветствую Вас! Скорее всего вброс! Да и не нужен он вам! Он давно не тот))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:19
Лучшее время в карьере Коутиньо это годы, проведённые в Ливерпуле. Его переход в Барселону был ошибкой — Филиппе неверно оценил свои шансы заиграть в команде Месси. Информация об интересе ЦСКА? Вероятнее всего мы имеем дело с уткой. Лично я не верю, хотя и не удивлюсь, если бразильца всё-таки подпишут.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 21:17
А в целом были бы рады видеть его в составе Вашего любимого клуба?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 21:17
Было бы весьма интересно увидеть Филиппе в России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 21:06
Иван, вопрос не по теме. Куда пропал залитник Саба Сазонов? Очень приличный парень
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:59, ред.
После зарплаты, которую получал в сильнейших клубах Европы вряд ли его удовлетворит предложение от армейцев, которые не привыкли сорить деньгами. Если и решил завязывать с футболом, то не в России, а как делают многие, в том числе и его соотечественники, перебравшись в Саудовскую Аравию, где и платят хорошо и напрягаться особо не надо.
Болейте за своих, а не против чужих!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:49
Согласен, скорее это вброс агентов игрока.
Гость
