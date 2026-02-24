Гришин оценил интерес ЦСКА к Коутиньо

Чемпион СССР в составе армейцев Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что клуб интересуется бразильским хавбеком .

Я так понимаю, что он является свободным агентом, в последнее время за «Васку да Гама» уже не играл, 33 года, не знаю, нужен ЦСКА такой трансфер или нет. Никто не спорит, что Коутиньо был большим футболистом раньше, а как сейчас выглядит — никто не знает. С точки зрения имени трансфер хорош, но если смотреть на долгосрочную перспективу, то трансфер спорный.