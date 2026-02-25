«Ньюкасл» вновь обыграл «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

1771969812

сегодня, 00:50

В рамках ответной встречи за место в 1/8 финала Лиги чемпионов азербайджанский клуб «Карабах» потерпел поражение от английского «Ньюкасла» со счетом 2:3. Матч проходил на домашней арене «сорок» — стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Авторами забитых мячей в стане «Ньюкасла» стали Сандро Тонали, отличившийся уже на 4-й минуте, Жоэлинтон (6-я минута) и Свен Ботман, забивший на 52-й минуте. «Карабах» ответил голами Камило Дурана (51-я минута) и Элвина Джафаргулиева (57-я минута).

В первой игре «Ньюкасл» победил 6:1.