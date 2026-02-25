Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Ньюкасл» вновь обыграл «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:50
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 2Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

В рамках ответной встречи за место в 1/8 финала Лиги чемпионов азербайджанский клуб «Карабах» потерпел поражение от английского «Ньюкасла» со счетом 2:3. Матч проходил на домашней арене «сорок» — стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Авторами забитых мячей в стане «Ньюкасла» стали Сандро Тонали, отличившийся уже на 4-й минуте, Жоэлинтон (6-я минута) и Свен Ботман, забивший на 52-й минуте. «Карабах» ответил голами Камило Дурана (51-я минута) и Элвина Джафаргулиева (57-я минута).

В первой игре «Ньюкасл» победил 6:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 22:40
«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Вчера, 01:00
Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» шесть матчей подряд
22 февраля
«Балтика» победила «Крылья Советов» в товарищеском матче
22 февраля
«Милан» дома уступил «Парме»
22 февраля
«Тоттенхэм» пропустил четыре гола от «Арсенала» в лондонском дерби
22 февраля
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:53
Ньюкасл сам играл, и Карабаху дал играть футбол. Дальше или Барса, или Челси
SHEARER
SHEARER
сегодня в 02:00
Дальше соперник будет куда по серьёзней!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:36, ред.
Тут после первой игры было все понятно, точнее до 1й игры
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:09
Видимо играли как в товарняке, повеселились маленько) впереди будет интереснее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 