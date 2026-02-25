Захарян сможет сыграть в ближайшем матче «Реала Сосьедад»

1771999376

сегодня, 09:02

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» готов выйти на поле в следующем матче команды против «Мальорки», сообщили в пресс-службе клуба.​

Гостевая встреча 26‑го тура чемпионата Испании пройдёт 28 февраля и начнётся в 20:30 по московскому времени. «Он готов сыграть в следующем матче», — отметили в клубе.​

22‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года и в текущем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забив один гол.