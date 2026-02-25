Top.Mail.Ru
Захарян сможет сыграть в ближайшем матче «Реала Сосьедад»

сегодня, 09:02
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад28.02.2026 в 20:30 Не начался

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян готов выйти на поле в следующем матче команды против «Мальорки», сообщили в пресс-службе клуба.​

Гостевая встреча 26‑го тура чемпионата Испании пройдёт 28 февраля и начнётся в 20:30 по московскому времени. «Он готов сыграть в следующем матче», — отметили в клубе.​

22‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года и в текущем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забив один гол.

сегодня в 11:07
Заставляют парня выходить отдохнуть не дают
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:56
Да он надоел уже этот Захарян, своей популярностью.. Может завести отдельный сайт для него?
eg7hpmjctcwy
eg7hpmjctcwy
сегодня в 10:27
Как обычно, выпустят в концовочке.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:18
Все что надо знать про этот Супертрансфер
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Это уже как то не смешно!
112910415
112910415
сегодня в 09:56
на радость недругам РС ...
qxzfn3gj7h44
qxzfn3gj7h44
сегодня в 09:42
Перед каждым матчем Сосьедада мы читаем такую новость
Гость
