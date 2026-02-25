Совладелец «Суонси» Снуп Догг впервые посетил матч клуба и вызвал ажиотаж

1772008671

сегодня, 11:37

Рэпер Снуп Догг впервые побывал на матче валлийского «Суонси» после того, как стал совладельцем клуба. Игра против «Престона» завершилась вничью 1:1, и после окончания встречи артист заглянул в раздевалку команды.

«После матча он [Снуп] зашёл в раздевалку, пообщался с игроками, — рассказал главный тренер „Суонси" Витор Матос. — Он человек, который любит быть вовлечённым во всё. Он взаимодействует не только с нами, но и, например, с олимпийской сборной [ США ]. Он действительно обожает спорт. Хорошо, что такие люди рядом. Я рад, что у нас есть кто-то вроде него — человек, который любит клуб, любит город и хочет быть здесь».

Приезд американца вызвал большой ажиотаж. Болельщики выстроились у стадиона за пять часов до стартового свистка, чтобы увидеть рэпера и пообщаться с ним. Он был рад такому приему и с улыбкой раздавал автографы, а также фотографировался с фанатами. В то же время на трибунах у каждого сиденья болельщиков ждал уникальный подарок — полотенце с символикой Снуп Догга и «Суонси», вдохновлённое традицией фанатов его любимой команды по американскому футболу — «Питтсбург Стилерс».

В конце января Снуп Догг отметил, что хочет вернуть «Суонси» в Премьер-Лигу.