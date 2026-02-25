Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Чемпионшип 2025/2026

Совладелец «Суонси» Снуп Догг впервые посетил матч клуба и вызвал ажиотаж

сегодня, 11:37
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити1 : 1Логотип футбольный клуб ПрестонПрестонМатч завершен

Рэпер Снуп Догг впервые побывал на матче валлийского «Суонси» после того, как стал совладельцем клуба. Игра против «Престона» завершилась вничью 1:1, и после окончания встречи артист заглянул в раздевалку команды.

«После матча он [Снуп] зашёл в раздевалку, пообщался с игроками, — рассказал главный тренер „Суонси" Витор Матос. — Он человек, который любит быть вовлечённым во всё. Он взаимодействует не только с нами, но и, например, с олимпийской сборной [США]. Он действительно обожает спорт. Хорошо, что такие люди рядом. Я рад, что у нас есть кто-то вроде него — человек, который любит клуб, любит город и хочет быть здесь».

Приезд американца вызвал большой ажиотаж. Болельщики выстроились у стадиона за пять часов до стартового свистка, чтобы увидеть рэпера и пообщаться с ним. Он был рад такому приему и с улыбкой раздавал автографы, а также фотографировался с фанатами. В то же время на трибунах у каждого сиденья болельщиков ждал уникальный подарок — полотенце с символикой Снуп Догга и «Суонси», вдохновлённое традицией фанатов его любимой команды по американскому футболу — «Питтсбург Стилерс».

В конце января Снуп Догг отметил, что хочет вернуть «Суонси» в Премьер-Лигу.

Совладелец «Суонси» Снуп Догг впервые посетил матч клуба и вызвал ажиотаж

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с bbc.com
Новый тренер «Тоттенхэма» Тудор устроил ужин команде в бюджетном ресторане
21 февраля Фото
Экс-глава IIHF сравнил популярность футбола и хоккея
20 февраля
США планируют обеспечивать безопасность ЧМ-2026 с помощью дронов
13 января
В Казахстане прекратили расследование против экс-президента ФК «Ордабасы»
12 января
Ивлев рассказал, что на одной игре «Динамо» его дочери сделали предложение
30 декабря 2025
СлухиПрезидент «Фенербахче» сдал положительный тест на наркотики — газета
24 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ hyy69jktk8vg (раскрыть)
сегодня в 14:34
Кто то предложил а он не смог отказаться!
hyy69jktk8vg
hyy69jktk8vg
сегодня в 14:11
Купил по случаю, сам не понял зачем.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:59
Ключевая фраза — хочет вернуть клуб в Премьер Лигу.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:57
Повезло им с новым хозяином...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Чтобы вернуть в АПЛ придется вложиться
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:27
Решил обозначить свое наличие ))))
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 12:23
Болельщики явно рассчитывали на другой подарок от Снуп Догга)
y3yqpz6dxys3
y3yqpz6dxys3
сегодня в 12:10
Хороший владелец, может он был в неизвестности
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 