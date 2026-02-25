Сёмин ждет непредсказуемой борьбы в весенней части сезона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от весенней части сезона РПЛ.
Вторая часть сезона обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» находятся совсем рядом с «Краснодаром», который занимает сейчас первое место, так что борьба впереди будет напряженной. Команды укрепились, и за этим тоже интересно наблюдать, особенно за ЦСКА и «Зенитом». Любопытно посмотреть и на «Балтику»: смогут ли они сохранить те кондиции, которые демонстрировали ранее. Отдельный вопрос — «Спартак»: сумеет ли он догнать лидеров. В целом чемпионат обещает быть интересным, думаю, не обойдется без сюрпризов.
В Локомотив верю меньше всего, особенно, после ухода Баринова. Но бывает и так, что лидер уходит, а команда показывает характер и выдает неплохой сезон. Как это было в далеком 1979г., когда из Шахтера ушли лидеры Латыш и Резник, а команда заняла второе место, боряcь до последнего тура со Спартаком за чемпионство. Тем-более, Батрак остался, группа атаки тоже, так что не всё потеряно.
За весенний Краснодар всегда тревожно. И хотя прошлый чемпионский сезон не пострадал от весеннего отрезка, всё же, не все матчи на Зимнем кубке команды мне понравились. Но состав сохранён, тренер тот же, а значит, имеющийся уже чемпионский опыт должен помочь быкам защитить титул.
Зенит всегда расценивается как главный претендент на первенство, но тренерская тема болезненная, а кроме того, ряд новых игроков в составе, тоже, своего рода проблема. Кроме всего, не известно как впишется Дивеев, ведь он играет на главной позиции перед воротами и еще не сыгран... В любом случае, состав у Зенита как всегда солидный и всё зависит только от тренера, который в последние годы, явно не развивается...
От Балтики чуда не жду, тем более, после ухода в Спартак одного из лидеров. Но команда итак прыгнула выше ожидаемых пределов и заявила о себе в полный голос. Но весна очень опасное время для всех команд своей непредсказуемостью... Для Балтики сейчас- главное физически выстоять, ведь вся ставка Талалаева делается на выносливость и прессинг, тактических новинок, мы вряд ли увидим в игре балтийцев...
Про Спартак ничего не скажу, не видел ни одной игры, да и тренер новый. Но в любом случае- пожелаю Величайшему советскому Клубу Удачи, встать на ноги и вернуть себе былые Уважение, и Славу!!!!!!!
