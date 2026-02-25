Сёмин ждет непредсказуемой борьбы в весенней части сезона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от весенней части сезона РПЛ .

Вторая часть сезона обещает быть очень интересной. ЦСКА , «Зенит» и «Локомотив» находятся совсем рядом с «Краснодаром», который занимает сейчас первое место, так что борьба впереди будет напряженной. Команды укрепились, и за этим тоже интересно наблюдать, особенно за ЦСКА и «Зенитом». Любопытно посмотреть и на «Балтику»: смогут ли они сохранить те кондиции, которые демонстрировали ранее. Отдельный вопрос — «Спартак»: сумеет ли он догнать лидеров. В целом чемпионат обещает быть интересным, думаю, не обойдется без сюрпризов.