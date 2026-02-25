Top.Mail.Ru
Сёмин ждет непредсказуемой борьбы в весенней части сезона РПЛ

сегодня, 15:08

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от весенней части сезона РПЛ.

Вторая часть сезона обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» находятся совсем рядом с «Краснодаром», который занимает сейчас первое место, так что борьба впереди будет напряженной. Команды укрепились, и за этим тоже интересно наблюдать, особенно за ЦСКА и «Зенитом». Любопытно посмотреть и на «Балтику»: смогут ли они сохранить те кондиции, которые демонстрировали ранее. Отдельный вопрос — «Спартак»: сумеет ли он догнать лидеров. В целом чемпионат обещает быть интересным, думаю, не обойдется без сюрпризов.

112910415
112910415
сегодня в 17:32
пусть плохонький, да свой )
Capral
Capral
сегодня в 16:54, ред.
Из всех кого видел перед рестартом, понравился ЦСКА. Командная игра, организованная, порядок во всех линиях и что интересно, от прошлогоднего, осторожного, контратакующего футбола, армейцы переходят к интересной позиционной атаке... Укомплектована неплохо, тренерская направленность видна, остается только, всё воплотить в жизнь.

В Локомотив верю меньше всего, особенно, после ухода Баринова. Но бывает и так, что лидер уходит, а команда показывает характер и выдает неплохой сезон. Как это было в далеком 1979г., когда из Шахтера ушли лидеры Латыш и Резник, а команда заняла второе место, боряcь до последнего тура со Спартаком за чемпионство. Тем-более, Батрак остался, группа атаки тоже, так что не всё потеряно.

За весенний Краснодар всегда тревожно. И хотя прошлый чемпионский сезон не пострадал от весеннего отрезка, всё же, не все матчи на Зимнем кубке команды мне понравились. Но состав сохранён, тренер тот же, а значит, имеющийся уже чемпионский опыт должен помочь быкам защитить титул.

Зенит всегда расценивается как главный претендент на первенство, но тренерская тема болезненная, а кроме того, ряд новых игроков в составе, тоже, своего рода проблема. Кроме всего, не известно как впишется Дивеев, ведь он играет на главной позиции перед воротами и еще не сыгран... В любом случае, состав у Зенита как всегда солидный и всё зависит только от тренера, который в последние годы, явно не развивается...

От Балтики чуда не жду, тем более, после ухода в Спартак одного из лидеров. Но команда итак прыгнула выше ожидаемых пределов и заявила о себе в полный голос. Но весна очень опасное время для всех команд своей непредсказуемостью... Для Балтики сейчас- главное физически выстоять, ведь вся ставка Талалаева делается на выносливость и прессинг, тактических новинок, мы вряд ли увидим в игре балтийцев...

Про Спартак ничего не скажу, не видел ни одной игры, да и тренер новый. Но в любом случае- пожелаю Величайшему советскому Клубу Удачи, встать на ноги и вернуть себе былые Уважение, и Славу!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:36
Не думаю, что КБ догонит лидров
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:27
"Я требую продолжения банкета!..
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 16:18
...при всём, при этом ,никто ЧМ -26 не отменял , ну РПЛ на розагреве!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:13
большинство хороших игр скорее всего не то что испортит, но повлияет погода, зима еще будет какая-никакая месяц точно даже в столицах. будут переносы мест или дат. и пока местные и наемники еще вкатятся вальяжно во вторую половину как они любят матчу к пятому - уже останется играть всего ничего))
