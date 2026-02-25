Top.Mail.Ru
«Челси» и «Вест Хэм» получили штрафы после драки в матче АПЛ

сегодня, 17:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Независимая регулирующая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) вынесла решение по инциденту с массовой дракой в матче 24-го тура Премьер-лиги между «Челси» и «Вест Хэмом», состоявшемся 31 января. Об этом официально объявила пресс-служба ассоциации.

Конфликт между игроками произошел в компенсированное арбитром время после второго тайма. Отмечается, что оба клуба признали выдвинутые обвинения. В результате «Челси» был оштрафован на £325 тысяч, а «Вест Хэм» — на £300 тысяч. «Синие» одержали победу в матче со счетом 3:2.

На данный момент, после 27 сыгранных туров, «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице с 45 очками. «Вест Хэм», набрав 25 очков, находится на 18-й позиции.

STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:56
Драка это ничего страшного)))
n29v9bpm4gxt
n29v9bpm4gxt
сегодня в 18:22
Не дают парням размяться на кулачках
