Апелляция «Бенфики» на отстранение Престианни отклонена

сегодня, 18:01
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию «Бенфики» на решение о дисквалификации аргентинского полузащитника Джанлуки Престианни. Об этом официально объявила пресс-служба организации.

Ранее, 23 февраля, комитет УЕФА по этике, контролю и дисциплине принял решение отстранить Престианни от ответного матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» за нарушение статьи регламента, запрещающей дискриминационное поведение.

Первый матч в Лиссабоне завершился победой испанского клуба со счетом 1:0. После забитого гола нападающий «Реала» Винисиус Жуниор демонстративно жестикулировал в адрес болельщиков «Бенфики», что вызвало конфликт. По данным испанских СМИ, бразилец заявил арбитру о расистских оскорблениях в его адрес, предположительно со стороны Престианни. В результате игра была приостановлена на 10 минут. В конце матча фанаты португальского клуба бросали в игроков «Реала» бутылки, электронные сигареты и другие предметы.

Ответная встреча между командами запланирована на 25 февраля в Мадриде.

Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич
сегодня в 20:10
Ну хоть где-то УЕФА делает что-то правильно. Такие вещи нельзя прощать. Потому что если сейчас всё спустить на тормозах, то это создаст прецедент о безнаказанности подобных действий. И такие как Престиани и ему подобные поймут, что это отличный способ провоцировать соперников, особенно склонных к эмоциям, и им за это ничего не будет. И тогда подобные случаи просто станут на конвейер, и превратят игру цирк, в сплошные баталии и междоусобицы среди игроков.

А вот показательная "казнь" в виде длительной дисквалификации, очень хорошо умерит пыл подобных провокаторов, и заставит их десять раз подумать, прежде чем делать подобные действия.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:06
Аргентинцу надо подавать в суд всех кто на него клевещут. Конечно, это будет непросто. За Винисиус большие деньги и влияние реала. Но уверен, многие фанаты других клубов будут его дразнить. Как мартышку
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:03
В качестве доказательства есть только слова Винисиуса. Это ненормально. Винисиус заинтересованное лицо обвинения. Он если ему выгодно, будет врать на все сто пудов..тем более краснеть от стыда ему по природе невозможно.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:02, ред.
чел и его окружение неумные ни разу. так ему и надо. закопали себя поглубже. очень сомневаюсь что продолжится карьера этого типа футболиста. никто его больше не возьмет никуда. будет тихонько играть в Алверке (Бенфика его сольет как только его обвинят официально) в лучшем случае, а скорее всего назад в процветающую Аргентину в домашний чемп за 15 пессо и говяжий стейк в месяц в Росарио Сентраль пылить)) зато будет думать наперед в каком мире живет)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:58
А почему не подали жалобу на грязную игру Вальверде? Уругваец ударил игрока Бенфики кулаком по голове
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:49
Этого следовало ожидать.
Capral
Capral
сегодня в 19:35
Ему же спокойней.
particular
particular
сегодня в 19:35
Челобитная лучше апелляции :)) Да, на коленках надо было поелозить :)
shur
shur
сегодня в 19:06, ред.
... в плане компенсация к решению Уефа подарок "Крем от прыщей", бесплатно!!!
...Хоть не надолго сквернословить перестанет!
Через футболку или без!
Уроком станет поведенье!
Ну скажем маленький ликбез!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:55
Другого решения думаю никто не ждвл)))
