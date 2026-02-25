Апелляция «Бенфики» на отстранение Престианни отклонена

1772031670

сегодня, 18:01

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отклонил апелляцию «Бенфики» на решение о дисквалификации аргентинского полузащитника . Об этом официально объявила пресс-служба организации.

Ранее, 23 февраля, комитет УЕФА по этике, контролю и дисциплине принял решение отстранить Престианни от ответного матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» за нарушение статьи регламента, запрещающей дискриминационное поведение.

Первый матч в Лиссабоне завершился победой испанского клуба со счетом 1:0. После забитого гола нападающий «Реала» демонстративно жестикулировал в адрес болельщиков «Бенфики», что вызвало конфликт. По данным испанских СМИ , бразилец заявил арбитру о расистских оскорблениях в его адрес, предположительно со стороны Престианни. В результате игра была приостановлена на 10 минут. В конце матча фанаты португальского клуба бросали в игроков «Реала» бутылки, электронные сигареты и другие предметы.

Ответная встреча между командами запланирована на 25 февраля в Мадриде.