Адвокат назвал возможное наказание для Агапова

сегодня, 19:12

В отношении футболиста клуба «Уфа» Ильи Агапова может быть применено административное взыскание в виде ареста на срок до 15 суток. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

По информации Telegram-канала SHOT, Агапов был задержан после того, как в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы в Уфе в ночное время. В пресс-службе «Уфы» отреагировали, сообщив, что в курсе инцидента, но трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

«Агапов может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях („Мелкое хулиганство“), — сказал Бушманов. — Наказание — от денежного штрафа до административного ареста сроком на 15 суток».

В декабре тольяттинский «Акрон» досрочно расторг соглашение с ЦСКА об аренде 25-летнего футболиста. После этого он присоединился к «Уфе» на правах аренды. В составе ЦСКА Агапов дважды становился победителем Кубка России.

tqkq8y3thzk8
tqkq8y3thzk8
сегодня в 22:03
Похоже примеры некоторых его коллег по футбольному братству ему не пошли в прок
shur
shur
сегодня в 21:55
...Дома парень петь стесняется, а ночью в музыкалке самое оно!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:50
Заслужил пятнадцать суток? Ну так дайте ему их и отстаньте ...
Брулин
Брулин
сегодня в 21:16
Возможно, в этой истории акцент на музыке не верный и его нужно делать на охраннице. , Она оказалась болельщицей Спартака или объектом романтических устремлений Агапова).
Брулин
Брулин
сегодня в 21:15
Консьерж решила, что бомж или наркоман». Арендованный у ЦСКА Агапов якобы пьяным проник в школу – он отрицает
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:01
А в итоге)))
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:57
Как говорится вино и бабы до добра не доведут)))
Lobo77
Lobo77
сегодня в 20:49
Человек тянется к прекрасному, а его - в кутузку!:)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:10
Пить надо в меру, а в музыкальную школу ходить, когда она открыта))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:05
А может Ильюха просто "прибухнул" и душа музыки запросила? )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:55
Что то смахивает на то что тут дело тёмное ))).
С какого бодуна Илья такое накуролесил?
