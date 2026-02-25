Адвокат назвал возможное наказание для Агапова

В отношении футболиста клуба «Уфа» Ильи Агапова может быть применено административное взыскание в виде ареста на срок до 15 суток. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
По информации Telegram-канала SHOT, Агапов был задержан после того, как в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы в Уфе в ночное время. В пресс-службе «Уфы» отреагировали, сообщив, что в курсе инцидента, но трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.
«Агапов может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях („Мелкое хулиганство“), — сказал Бушманов. — Наказание — от денежного штрафа до административного ареста сроком на 15 суток».
В декабре тольяттинский «Акрон» досрочно расторг соглашение с ЦСКА об аренде 25-летнего футболиста. После этого он присоединился к «Уфе» на правах аренды. В составе ЦСКА Агапов дважды становился победителем Кубка России.
С какого бодуна Илья такое накуролесил?
С какого бодуна Илья такое накуролесил?