Адвокат назвал возможное наказание для Агапова

сегодня, 19:12

В отношении футболиста клуба «Уфа» может быть применено административное взыскание в виде ареста на срок до 15 суток. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

По информации Telegram-канала SHOT, Агапов был задержан после того, как в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы в Уфе в ночное время. В пресс-службе «Уфы» отреагировали, сообщив, что в курсе инцидента, но трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

«Агапов может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях („Мелкое хулиганство“), — сказал Бушманов. — Наказание — от денежного штрафа до административного ареста сроком на 15 суток».