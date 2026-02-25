«Уфа» отреагировала на информацию об инциденте с участием Агапова

Пресс-служба ФК «Уфа» официально заявила, что информация, распространяемая в СМИ о происшествии с игроком команды Ильей Агаповым, не соответствует действительности.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что футболист был задержан после того, как в нетрезвом состоянии проник в здание музыкальной школы в Уфе.
«ФК „Уфа“ в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — говорится в сообщении «Уфы».
25-летний защитник ранее выступал за «Акрон» (Тольятти) в РПЛ, но в декабре клуб досрочно расторг аренду. После этого Агапов перешел в «Уфу» на правах аренды до лета 2026 года. Его основной контракт с ЦСКА действует до 2027 года. За армейцев футболист провел 33 матча, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи. В составе ЦСКА он дважды становился обладателем Кубка России.