«Уфа» отреагировала на информацию об инциденте с участием Агапова

сегодня, 19:11

Пресс-служба ФК «Уфа» официально заявила, что информация, распространяемая в СМИ о происшествии с игроком команды , не соответствует действительности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что футболист был задержан после того, как в нетрезвом состоянии проник в здание музыкальной школы в Уфе.

« ФК „Уфа“ в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — говорится в сообщении «Уфы».