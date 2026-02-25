Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Уфа» отреагировала на информацию об инциденте с участием Агапова

сегодня, 19:11

Пресс-служба ФК «Уфа» официально заявила, что информация, распространяемая в СМИ о происшествии с игроком команды Ильей Агаповым, не соответствует действительности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что футболист был задержан после того, как в нетрезвом состоянии проник в здание музыкальной школы в Уфе.

«ФК „Уфа“ в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — говорится в сообщении «Уфы».

25-летний защитник ранее выступал за «Акрон» (Тольятти) в РПЛ, но в декабре клуб досрочно расторг аренду. После этого Агапов перешел в «Уфу» на правах аренды до лета 2026 года. Его основной контракт с ЦСКА действует до 2027 года. За армейцев футболист провел 33 матча, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи. В составе ЦСКА он дважды становился обладателем Кубка России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Свищев о ситуации в Мексике: «ФИФА нужно пристально наблюдать за событиями»
23 февраля
«Боруссия» опоздала на матч Лиги чемпионов против «Аталанты»
17 февраля
Семь фанатов ПАОКа погибли в аварии по пути на матч против «Лиона»
28 января
Самолет с игроками «Брюгге» вылетел из Астаны с 5-часовой задержкой
21 января
ОфициальноУмер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин
17 января
ОфициальноБывший футболист «Зенита» Дмитрий Акимов умер в возрасте 45 лет
15 января
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:47
Трактовка порочит репутацию? Это что-то новое.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:43
Видимо хотел приобщиться к прекрасному, но его не поняли.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:55, ред.
Ну не знаю! Написано что он охраннице угрожал и она нажала кнопку! Не из воздуха же это
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 