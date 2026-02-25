Сафонов будет защищать ворота ПСЖ в ответном матче ЛЧ с «Монако»

1772045332

сегодня, 21:48

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций подтвердила, что , голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», начнет ответный стыковой матч против «Монако» в борьбе за место в 1/8 финала Лиги чемпионов с первых минут.

Матч пройдет на домашней арене ПСЖ , стадионе «Парк де Пренс», и стартует в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче Сафонов уже начинал в составе стартового состава ПСЖ , и парижане одержали победу со счетом 3:2. С другой стороны, российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет принять участие в ответном матче из-за дисквалификации, полученной после красной карточки в первой встрече.