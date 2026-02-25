Сафонов будет защищать ворота ПСЖ в ответном матче ЛЧ с «Монако»

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций подтвердила, что Матвей Сафонов, голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», начнет ответный стыковой матч против «Монако» в борьбе за место в 1/8 финала Лиги чемпионов с первых минут.
Матч пройдет на домашней арене ПСЖ, стадионе «Парк де Пренс», и стартует в 23:00 по московскому времени.
Напомним, что в первом матче Сафонов уже начинал в составе стартового состава ПСЖ, и парижане одержали победу со счетом 3:2. С другой стороны, российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет принять участие в ответном матче из-за дисквалификации, полученной после красной карточки в первой встрече.
По итогам общего этапа ПСЖ занял 11-е место, в то время как «Монако» финишировал на 21-й позиции. Стоит отметить, что в предыдущем сезоне Матвей Сафонов вместе с ПСЖ праздновал победу в Лиге чемпионов.