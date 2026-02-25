«Аталанта» в концовке вырвала победу у «Боруссии» и вышла в 1/8 ЛЧ

В ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов встречались «Аталанта» и дортмундская «Боруссия». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились: Скамакка (5'), Дзаппакоста (45'), Пашалич (57'), Самарджич (90+8', пенальти). За гостей забил Адейеми (75').
По сумме двух игр «Аталанта» победила 4:3 и вышла в 1/8 финала турнира.
Вот конечно, что значит забить в начале игры, да ещё наличие фарта при первом голе, то чего не было у нерадзури вчера.
Великолепная игра бергамасков, игроки могут оказаться на любой позиции. Хорошие подкючения центральных защитников, хорошая игра на флангах, работа Скамаки спиной к воротам.
После 3-0 и замен, подумал, что Паладино всё испортил. Аханор вышел неуверенно. А у Дортмунда наоборот замены были в кассу. Адейеми сравнял.
Но и у Аталанты нашёлся итоговый герой вышедший на замену. Крстович после грубейшей ошибки Кобеля заработал пенальти, а Самарджич поставил точку. Вот такая коллаборация балканцев, а вед там был и третий выходец с экс Югославии Пашалич, который и подкараулил ошибку вратаря Дортмунда сделав пас на Крстовича.
Выход на поле Адейеми разбудил, взбодрил Дортмунд и заставил команду поверить в себя!!! Конечно, гол очень красивый, но так, дать сопернику пропахать свою штрафную и пробить- недопустимо. Справедливости ради, у Боруссии было два момента истины на 58 и 78 минутах, но Дортмунд пролетел мимо своей судьбы...
Аталанта Мудрого старика Гаспера и Аталанта нынешняя- две разные команды. Первая- дисциплинированная, строгая, вторая- смелая, авантюрная и бесстрашная. Ковач, никогда не был стратегом, за что его постоянно критиковал Л.Маттеус, еще по Баварии. Вот и сегодня, замена Адейеми напрашивалась еще раньше, но Ковач не прочувствовал игру...
Фланги у Боруссии мертвые, особенно в обороне, откуда и пришли все три гола. Конечно, в случае с третьим голом можно и нужно упрекнуть вратаря, но снова, левый фланг Дортмунда дал сбой.
По игре- отличный матч, без позиционной нудной борьбы, открытый футбол, в котором больше преуспели хозяева, игравшие смело, комбинационно и остро!!! Глупейшее и грубейшее нарушение Рами- подписало приговор ему и его команде!!!
Итак, Аталанту с победой- заслуженной и красивой!!! Единственный итальянский клуб поддержавший марку итальянского футбола!!!
