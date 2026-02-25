Top.Mail.Ru
«Аталанта» в концовке вырвала победу у «Боруссии» и вышла в 1/8 ЛЧ

вчера, 22:45
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов встречались «Аталанта» и дортмундская «Боруссия». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились: Скамакка (5'), Дзаппакоста (45'), Пашалич (57'), Самарджич (90+8', пенальти). За гостей забил Адейеми (75').

По сумме двух игр «Аталанта» победила 4:3 и вышла в 1/8 финала турнира.

Все комментарии
Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич
сегодня в 00:02
Аталанта похоже сама за всю Серию А отдувается.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:48
Я конечно верил что Аталанта победит... Но где то 2:1 не больше. А тут так лихо!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:40
Конечно, там весь лоб был в крови. Меня другое поразило, почему судья сам не разобрался сразу, а пошел смотреть кино!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:39
А й да Пашалич, наша школа
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:39
До крови даже. На повторе хорошо видно, что попал бутсой в лоб.
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
За такое нарушение, не то, чтобы пенальти давать, но на 15 суток посадить надо!!! Он сопернику чуть бошку не снёс, а ты толкуешь про то, как давать пенальти в доп. время.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:15
как можно было дать такую пенку в дополнительное время? если я завтра разбегусь и щучкой прыгну в колено сопернику мне пенальти просить можно?
Capral
Capral
вчера в 23:03, ред.
Вот что значит- роль Личности и Лидера в истории, и в футболе в частности!!!

Выход на поле Адейеми разбудил, взбодрил Дортмунд и заставил команду поверить в себя!!! Конечно, гол очень красивый, но так, дать сопернику пропахать свою штрафную и пробить- недопустимо. Справедливости ради, у Боруссии было два момента истины на 58 и 78 минутах, но Дортмунд пролетел мимо своей судьбы...

Аталанта Мудрого старика Гаспера и Аталанта нынешняя- две разные команды. Первая- дисциплинированная, строгая, вторая- смелая, авантюрная и бесстрашная. Ковач, никогда не был стратегом, за что его постоянно критиковал Л.Маттеус, еще по Баварии. Вот и сегодня, замена Адейеми напрашивалась еще раньше, но Ковач не прочувствовал игру...

Фланги у Боруссии мертвые, особенно в обороне, откуда и пришли все три гола. Конечно, в случае с третьим голом можно и нужно упрекнуть вратаря, но снова, левый фланг Дортмунда дал сбой.

По игре- отличный матч, без позиционной нудной борьбы, открытый футбол, в котором больше преуспели хозяева, игравшие смело, комбинационно и остро!!! Глупейшее и грубейшее нарушение Рами- подписало приговор ему и его команде!!!

Итак, Аталанту с победой- заслуженной и красивой!!! Единственный итальянский клуб поддержавший марку итальянского футбола!!!
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:59, ред.
Супер!!! После вылета Интера от ... норвегов, очень хотелось прохода итальянской команды в 1/8.

Вот конечно, что значит забить в начале игры, да ещё наличие фарта при первом голе, то чего не было у нерадзури вчера.

Великолепная игра бергамасков, игроки могут оказаться на любой позиции. Хорошие подкючения центральных защитников, хорошая игра на флангах, работа Скамаки спиной к воротам.

После 3-0 и замен, подумал, что Паладино всё испортил. Аханор вышел неуверенно. А у Дортмунда наоборот замены были в кассу. Адейеми сравнял.

Но и у Аталанты нашёлся итоговый герой вышедший на замену. Крстович после грубейшей ошибки Кобеля заработал пенальти, а Самарджич поставил точку. Вот такая коллаборация балканцев, а вед там был и третий выходец с экс Югославии Пашалич, который и подкараулил ошибку вратаря Дортмунда сделав пас на Крстовича.
kmhb
kmhb
вчера в 22:55, ред.
Смотрел ровно 5 минут в концовке. Не знаю, что там было по ходу матча. Но Кобель начудил знатно.
По мне пеналь неоднозначный.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
Спасибо командам за игру, явно было не скучно!))
Пожалуй лучший матч этого плей-офф.
Интрига до последней минуты и такая развязка огненная))
Аталанту с победой!)))
Кобель конечно подвёл команду....
