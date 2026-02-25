Отец Еременко объяснил срыв трансфера игрока в «Оренбург»

Отец футболиста Романа Еременко Алексей Еременко рассказал «Спорт-Экспрессу», что переход его сына в «Оренбург» не состоялся не по политическим причинам.
Ранее клуб включил полузащитника в заявку на сборы, но позже убрал эту информацию из Telegram-канала.Как сообщил заместитель директора «Оренбурга» Юрий Аракелян, переговоры с Еременко велись, но на момент публикации состава договорённости не было.
«Разговоры с „Оренбургом“ действительно были, но не сошлись. Хотя такой вариант был. Других предложений из России не было. Переход не состоялся из-за политики? Никаких проблем с этим не было. Сейчас Рома подписал контракт с клубом, за который играл в прошлом году», — сказал Алексей Еременко.
38-летний футболист завершил прошлый сезон в финском «Гнистане». В его карьере были клубы из России (ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Рубин»), Украины («Динамо»), Италии («Сиена», «Удинезе») и Финляндии («Хонка», ХИФК, «Яро»). С «Рубином» он выиграл Кубок и Суперкубок России, а с киевским «Динамо» — чемпионат Украины.
В 2016 году Еременко получил двухлетнюю дисквалификацию от УЕФА за обнаружение в допинг-пробе следов кокаина. Несмотря на московское происхождение, он выступал за сборную Финляндии, проведя 73 матча и забив 6 голов.