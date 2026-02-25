Отец Еременко объяснил срыв трансфера игрока в «Оренбург»

1772049808

вчера, 23:03

Отец футболиста рассказал «Спорт-Экспрессу», что переход его сына в «Оренбург» не состоялся не по политическим причинам.

Ранее клуб включил полузащитника в заявку на сборы, но позже убрал эту информацию из Telegram-канала.Как сообщил заместитель директора «Оренбурга» Юрий Аракелян, переговоры с Еременко велись, но на момент публикации состава договорённости не было.

«Разговоры с „Оренбургом“ действительно были, но не сошлись. Хотя такой вариант был. Других предложений из России не было. Переход не состоялся из-за политики? Никаких проблем с этим не было. Сейчас Рома подписал контракт с клубом, за который играл в прошлом году», — сказал Алексей Еременко.

38-летний футболист завершил прошлый сезон в финском «Гнистане». В его карьере были клубы из России ( ЦСКА , «Спартак», «Ростов», «Рубин»), Украины («Динамо»), Италии («Сиена», «Удинезе») и Финляндии («Хонка», ХИФК, «Яро»). С «Рубином» он выиграл Кубок и Суперкубок России, а с киевским «Динамо» — чемпионат Украины.