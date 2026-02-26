«Ювентус» победил «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 Лиги чемпионов

В ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов встречались «Ювентус» и «Галатасарай». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами у хозяев отметились: Локателли (37', пенальти), Гатти (70'), МакКенни (82'). За гостей забивали Осимхен (105+1'), Йилмаз (119').
По сумме двух игр «Галатасарай» победил 7:5 и вышел в 1/8 финала турнира.
Вобщем, поглядим. А Италии, есть над чем задуматься, потому что, одна победа в еврокубках за 15 лет, для такой футбольной страны как Италия- катастрофически мало.....................................
Вобщем, поглядим. А Италии, есть над чем задуматься, потому что, одна победа в еврокубках за 15 лет, для такой футбольной страны как Италия- катастрофически мало.....................................