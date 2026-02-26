Top.Mail.Ru
«Ювентус» победил «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 Лиги чемпионов

сегодня, 01:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайЗакончился в доп. время

В ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов встречались «Ювентус» и «Галатасарай». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Локателли (37', пенальти), Гатти (70'), МакКенни (82'). За гостей забивали Осимхен (105+1'), Йилмаз (119').

По сумме двух игр «Галатасарай» победил 7:5 и вышел в 1/8 финала турнира.

Capral
Capral
сегодня в 01:57, ред.
Игру не видел, но насколько я понял, из всех итальянских клубов остался только один- Аталанта. Это очередной удар, по имежду, некогда, Великого итальянского футбола. Итак, Аталанта. Может ли эта команда навести шороху в ЛЧ? На мой взгляд, нет. Возможно, в ЛЕ, Аталанта могла бы пошуметь, но для ЛЧ, даже для такой как сейчас- она недостаточно сильна... Эта команда напоминает мне Жирону, двух годичной давности- быструю, озорную, агрессивную, но без крепкого стержня, фундамента, основания. Другими словами, футбол, исповедующий Аталантой- пацанский, неподкрепленный академизмом... Даже футбол Буде-Глимта выглядит более фундаментальным, пусть и не таким интересным, как футбол Аталанты.
Вобщем, поглядим. А Италии, есть над чем задуматься, потому что, одна победа в еврокубках за 15 лет, для такой футбольной страны как Италия- катастрофически мало.....................................
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:48
вот жеж, за этими двумя вывесками совсем забыл об этом матче. счет глянул на минуте 10 и все. а тут оказывается самое интересное было - смог таки Юве перевести в доп время. молодцы хоть в этом. но потом я так понял физики и замен не хватило, раз так слили бездарно добытое доп.время. ну турков с проходом. я чего то давно их не помню в плей-оф. хотя может и упускаю, может и были
