Стадион махачкалинского «Динамо» готов к матчу с «Рубином»

сегодня, 10:38

Газон стадиона «Анжи-Арена», на котором махачкалинское «Динамо» проводит домашние встречи, находится в отличном состоянии перед матчем 19-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Об этом сообщил генеральный директор дагестанского клуба .

«Поле готово, оно в отличном состоянии», — отметил Газизов.

Встреча состоится 28 февраля и начнётся в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров махачкалинцы занимают 13-е место в таблице чемпионата, имея 15 очков, тогда как «Рубин» с 23 баллами располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России между «Арсеналом» (Тула) и «Локомотивом» (Москва) перенесён в Химки из-за неудовлетворительного состояния газона на тульском стадионе.