Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Стадион махачкалинского «Динамо» готов к матчу с «Рубином»

сегодня, 10:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин28.02.2026 в 19:30 Не начался

Газон стадиона «Анжи-Арена», на котором махачкалинское «Динамо» проводит домашние встречи, находится в отличном состоянии перед матчем 19-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Об этом сообщил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Поле готово, оно в отличном состоянии», — отметил Газизов.

Встреча состоится 28 февраля и начнётся в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров махачкалинцы занимают 13-е место в таблице чемпионата, имея 15 очков, тогда как «Рубин» с 23 баллами располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России между «Арсеналом» (Тула) и «Локомотивом» (Москва) перенесён в Химки из-за неудовлетворительного состояния газона на тульском стадионе.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:04
РФС мог бы дать информацию о готовности и других стадионов...
Vladimir808
Vladimir808 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:57
Крепкий…как камень)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:56
Наверное хорошо сейчас в Дагестане?
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:55
Привет, Ваня.
Таки не Газизов решает, РФС принял поляну , Газиз доложил.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:47
У нас, в Питере, стадион готов давно. Ждём Балтику завтра в гости.)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:44
Газизову нет веры на фоне его финансовых скандалов в Уфе и Спартаке
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:38
пора махачкалинцам побеждать.
Рубин крепкий орешек.
w8e9xewu635z
w8e9xewu635z
сегодня в 11:33
И ради чего играть в футбол зимой?
5wqxqejbwr75
5wqxqejbwr75
сегодня в 11:32
Остается теперь только самим футболистам не вытоптать его за раз.
q63fhr4j4kk2
q63fhr4j4kk2
сегодня в 11:31
Если уж в Махачкале будет поле в плохом состоянии, тогда непонятно вообще где оно может быть в хорошем.
Vladimir808
Vladimir808 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 11:28
Трёха будет общая. Д- победа 2:1.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 11:25
Отлично. Желаю победы Д.
Вадим спляшет лезгинку с пацанами!!!)
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:24, ред.
половина команд в РПЛ вообще не понимает зачем она там, мало что бы изменилось играй они в ФНЛ. вот два ярких представителя, зачем вы в вышке. какой футбол вы показываете? 8 голов за 18 игр я таких чудес результативности ни в одном чемпе не видел более менее адекватном. искрометной феерии типа 2-3 ждать не придется, унылые 0-0 или 1-1. Все эти клубы ждут пока приедет Москва или Петербург чтоб заработать лавэ, но даже там не выкладываются. а футбол должен быть как в том кино про Симоняна, где все боялись ехать в Ереван)) чтоб Находка ужас наводила или Нальчик Зениту треху всегда отгружал дома. вот такое бы смотрел
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:21
Игра покажет в каком состоянии поле
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:19
Погоду в Туле не сравнить с погодой в Махачкале!
vap5tqt7vn3m
vap5tqt7vn3m
сегодня в 11:19
На юге поля быстрее восстановить
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:15
Огород готов)))
Гость
