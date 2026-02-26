Мостовой верит в «Спартак»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» полагает, что команда способна в текущем сезоне пробиться в топ-3.

Однозначно за первое место «Спартак» уже не поборется. Что касается первой тройки, то за нее должны побороться. Все же команды еще будут пересекаться, терять очки, важно самим их не терять. Но в целом сейчас и место в тройке в наших условиях особо многого не дает. Что касается [нового главного тренера команды] Хуана Карседо, пока ожиданий таких нет. Одно дело, когда приходишь в команду со второго места, становишься пятым. А сейчас «Спартак» все-таки на шестом, хуже уже особо не будет.