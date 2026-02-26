Top.Mail.Ru
Мостовой верит в «Спартак»

сегодня, 16:35

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой полагает, что команда способна в текущем сезоне пробиться в топ-3.

Однозначно за первое место «Спартак» уже не поборется. Что касается первой тройки, то за нее должны побороться. Все же команды еще будут пересекаться, терять очки, важно самим их не терять. Но в целом сейчас и место в тройке в наших условиях особо многого не дает. Что касается [нового главного тренера команды] Хуана Карседо, пока ожиданий таких нет. Одно дело, когда приходишь в команду со второго места, становишься пятым. А сейчас «Спартак» все-таки на шестом, хуже уже особо не будет.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:15
если Спартак чудесным образом займет 3 место, Мостовой первым выйдет критиковать команду Карседо за 3 место.
112910415
112910415
сегодня в 18:00
не ругал, и то хорошо ! )
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:53
Обнадеживает его вера, что ниже шестого не опустится)))
6m5dwf59mn4q
6m5dwf59mn4q
сегодня в 17:52
Как-то Александр не очень оптимистичный
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:37
А сейчас «Спартак» все-таки на шестом, хуже уже особо не будет.
---------
Четко подметил)) типа с такой работой и я бы справился))
adekvat
adekvat
сегодня в 17:09
Саша верит, значит так и будет.
Vilar
Vilar
сегодня в 16:56
Аналитик - огонь! Между строк: желает и ждёт провала Карседо))
Capral
Capral
сегодня в 16:46
Ну наконец-то, Мост вспомнил Спартак в хорошем смысле слова. Давно бы так.
