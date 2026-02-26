Top.Mail.Ru
Роналду купил акции «Альмерии»

сегодня, 13:13

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал владельцем 25% акций футбольного клуба «Альмерия», выступающего во втором дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Я давно мечтал внести свой вклад в футбол не только на поле. "Альмерия” — клуб с прочными традициями и большим потенциалом роста. С нетерпением жду возможности сотрудничать с руководством, чтобы помочь команде сделать следующий шаг в развитии», — заявил Роналду.

41‑летний нападающий является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций и пятикратным обладателем "Золотого мяча”. Он остаётся лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, а также чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

С декабря 2022 года Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср”, а ранее защищал цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».

В текущем сезоне «Альмерия» занимает третье место во втором дивизионе Ла Лиги, набрав 48 очков в 27 матчах и находясь в зоне плей-офф за выход в элиту.

83vcut7wwmrd
83vcut7wwmrd
сегодня в 15:53
Черепашка тоже купил Кан, который после этого благополучно вылетел из Лиги 2.
Посмотрим, как у Криша пойдёт.
xydzm3szbnj9
xydzm3szbnj9
сегодня в 15:51
Зарплата за февраль поступила, вот и решил купить .....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:34
Будет играть в Альмерии до 75 лет, чтобы получить рекорд.
sv_1969
sv_1969 ответ snr7f6ptpvfv (раскрыть)
сегодня в 15:33
Время покажет на сколько эта сделка удачна
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:31
Если деньги есть то можно и купить! Главное чтобы толк был
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:30, ред.
Сочиняю на лету я стихи отличные,
Жаль, за них не выдают чеки и наличные...
ну это шутка...автору без обид))..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:15, ред.
Переводя чаевые за утренний десерт...случайно купил 25% акций Альмерии
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:36
Да-да, замечал неоднократно, талант есть несомненно
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:33
Да он ваще Красавец- лучшие в мире стихи пишет, на лету сочиняет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:23
Здорово!!!👏👏👏
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:06
....Раскрою вам один секрет!
Хотите верьте или нет!
Рон на приставку "Аль" запал!
"Аль мерию как Наср прочитал!
Теперь и договор подписан,
Свои проценты Криш отбил!
Игру Альмерии не видел.
А может Рон здесь начудил?!
Одно спасенье в этом деле,
Как впрочем люди говорят!
Способный человек умом и в теле!
Всё сделает как надо ,всё ништяк!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:06
Видимо стоит ждать увеличения интереса инвесторов из Саудовской Аравии 🇸🇦 к испанскому футболу. Как к этому относиться? Я отношусь с осторожностью... Что говорят Законы? Не владею информацией. А на месте Правительства Испании 🇪🇸 контролировал бы деятельность иностранных инвестиционных групп на территории страны, на всякий случай....
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:00
как бизнесмен вроде Роналду неслабо так раскручивается, отели, бренды одежд, белья, часов или чего там еще. недвиги валом. Казалось что если вкладываться в клуб то думал будет где на Мадейре. Маритиму вроде название. хотя денег столько что может и Спортинг 100% акций купить наверное))

сейчас мода покупать клубы из Сегунды и ниже - посмотрим что получится. Роналдо который зубастик с Вальядолидом не особо совладал. Рамосу Севилью пока не продали. Пике покупал АндорруФК. у кого то идет у кого то нет. хотя у Роналду всего четверть - то есть хозяйничать он там не будет. клуб молодой совсем, но уже пару сезонов в вышке был. даже Реалу накидывал парочку))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:54
Переименовать ее надо в Аль-Мерия
7bz9c9zb876t
7bz9c9zb876t
сегодня в 13:49
Альмерия может быть спокойна, - в её ворота Рон теперь точно не забьёт.
snr7f6ptpvfv
snr7f6ptpvfv
сегодня в 13:41
Ну что, поздравляю его с удачной сделкой....
6d3d9xwww67c
6d3d9xwww67c
сегодня в 13:35
Теперь в одном турнире с Альмерией он не имеет права играть.
Гость
