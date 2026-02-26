Роналду купил акции «Альмерии»

1772100795

сегодня, 13:13

Португальский нападающий стал владельцем 25% акций футбольного клуба «Альмерия», выступающего во втором дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Я давно мечтал внести свой вклад в футбол не только на поле. "Альмерия” — клуб с прочными традициями и большим потенциалом роста. С нетерпением жду возможности сотрудничать с руководством, чтобы помочь команде сделать следующий шаг в развитии», — заявил Роналду.

41‑летний нападающий является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций и пятикратным обладателем "Золотого мяча”. Он остаётся лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, а также чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

С декабря 2022 года Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср”, а ранее защищал цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».

В текущем сезоне «Альмерия» занимает третье место во втором дивизионе Ла Лиги, набрав 48 очков в 27 матчах и находясь в зоне плей-офф за выход в элиту.