Роналду купил акции «Альмерии»

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал владельцем 25% акций футбольного клуба «Альмерия», выступающего во втором дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Я давно мечтал внести свой вклад в футбол не только на поле. "Альмерия” — клуб с прочными традициями и большим потенциалом роста. С нетерпением жду возможности сотрудничать с руководством, чтобы помочь команде сделать следующий шаг в развитии», — заявил Роналду.
41‑летний нападающий является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций и пятикратным обладателем "Золотого мяча”. Он остаётся лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, а также чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.
С декабря 2022 года Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср”, а ранее защищал цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».
В текущем сезоне «Альмерия» занимает третье место во втором дивизионе Ла Лиги, набрав 48 очков в 27 матчах и находясь в зоне плей-офф за выход в элиту.
сейчас мода покупать клубы из Сегунды и ниже - посмотрим что получится. Роналдо который зубастик с Вальядолидом не особо совладал. Рамосу Севилью пока не продали. Пике покупал АндорруФК. у кого то идет у кого то нет. хотя у Роналду всего четверть - то есть хозяйничать он там не будет. клуб молодой совсем, но уже пару сезонов в вышке был. даже Реалу накидывал парочку))
сейчас мода покупать клубы из Сегунды и ниже - посмотрим что получится. Роналдо который зубастик с Вальядолидом не особо совладал. Рамосу Севилью пока не продали. Пике покупал АндорруФК. у кого то идет у кого то нет. хотя у Роналду всего четверть - то есть хозяйничать он там не будет. клуб молодой совсем, но уже пару сезонов в вышке был. даже Реалу накидывал парочку))
Хотите верьте или нет!
Рон на приставку "Аль" запал!
"Аль мерию как Наср прочитал!
Теперь и договор подписан,
Свои проценты Криш отбил!
Игру Альмерии не видел.
А может Рон здесь начудил?!
Одно спасенье в этом деле,
Как впрочем люди говорят!
Способный человек умом и в теле!
Всё сделает как надо ,всё ништяк!!!
Хотите верьте или нет!
Рон на приставку "Аль" запал!
"Аль мерию как Наср прочитал!
Теперь и договор подписан,
Свои проценты Криш отбил!
Игру Альмерии не видел.
А может Рон здесь начудил?!
Одно спасенье в этом деле,
Как впрочем люди говорят!
Способный человек умом и в теле!
Всё сделает как надо ,всё ништяк!!!