Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Точилин полагает, что «Динамо» сделает весной ставку на победу в Кубке

сегодня, 17:56

Обладатель Кубка России в составе «Динамо» Александр Точилин считает, что московский клуб во второй части сезон сделает ставку на победу в кубковом турнире.

Хотелось бы посмотреть, на что в этом сезоне будет претендовать «Динамо» после всех изменений, в чемпионате особых результатов мало кто ждет, но в плане Кубка России хочется их реализации. Посмотрим на полноценный дебют [в должности главного тренера] Ролана Гусева. Исходя из нынешней ситуации, «Динамо» должно бороться в каждом матче, потому что на медали шансов нет. Но для Гусева важна будет каждая игра. Шансы всегда есть, но это не только зависит от «Динамо», но и от соперников. Дай бог, чтобы удалось хотя бы в пятерку попасть, хотя будет тяжело. Может, шестерка. Но думаю, что приоритетом будет кубок.

Подписывайся в ВК
Все новости
Непомнящий не видит Дзюбу в топе бомбардиров текущего сезона РПЛ
Сегодня, 16:39
Мостовой верит в «Спартак»
Сегодня, 16:35
Булыкин оценил шансы «Локомотива» на титул в РПЛ
Сегодня, 16:31
Мейра рассчитывает на скорое возвращение российских клубов в еврокубки
Сегодня, 12:13
Кураньи оценил талант Тюкавина
Сегодня, 11:45
Новичок «Пари НН» Бальбоа уверен, что клуб не вылетит из РПЛ
Вчера, 16:08
Все комментарии
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:20
...так думать,что взяв Кубок, мы сразу скажем :" Во "Динамо" даёт!", так не работает! Всегда главная цель чемпионат и если ты по настоящему силен, то кубковые встречи идут ровно, на одном дыхании, а не как спасательный круг от Точилы , дойдём не дойдём, очередное пиарище, похвально,но звучит печально!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:07
Понятно, что с уровнем такой игры и отставанием от лидеров чемпионата, глупо рассчитывать на медали, остаётся только надеяться, что повезёт в Кубке. Но и там полагаться на одно везение не стоит, надо ещё и самим упереться в оставшихся матчах, потому как соперники тоже ставят перед собой аналогичные цели.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 