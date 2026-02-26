Точилин полагает, что «Динамо» сделает весной ставку на победу в Кубке

Обладатель Кубка России в составе «Динамо» считает, что московский клуб во второй части сезон сделает ставку на победу в кубковом турнире.

Хотелось бы посмотреть, на что в этом сезоне будет претендовать «Динамо» после всех изменений, в чемпионате особых результатов мало кто ждет, но в плане Кубка России хочется их реализации. Посмотрим на полноценный дебют [в должности главного тренера] Ролана Гусева. Исходя из нынешней ситуации, «Динамо» должно бороться в каждом матче, потому что на медали шансов нет. Но для Гусева важна будет каждая игра. Шансы всегда есть, но это не только зависит от «Динамо», но и от соперников. Дай бог, чтобы удалось хотя бы в пятерку попасть, хотя будет тяжело. Может, шестерка. Но думаю, что приоритетом будет кубок.